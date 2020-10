Hannover

Schultische waren Mangelware – ebenso Bänke. Improvisationstalent war gefragt, und so legten Lehrer und Schüler einfache Bretter auf Tonnen und Kisten, um überhaupt eine Sitzgelegenheit zu haben. In vielen Klassenräumen fehlten Türen, und wenn mal wieder das Regenwasser durch die undichte Decke des Raumes tropfte, überraschte das auch niemanden. Als Schreibunterlage schließlich musste Backpapier herhalten. Daran gewöhnten sich die Mädchen und Jungen seinerzeit ebenso wie an den Anblick von Verwundeten. Für viele war das damals, nach Kriegende 1945, die Realität. Kürzlich erinnerten sich ehemalige Schüler der Freien Waldorfschule am Maschsee an ihre Einschulung vor genau 75 Jahren.

Seit 45 Jahren regelmäßige Treffen

Die Ersten, die sich nach dem Krieg auf ihre Einschulung freuen durften, treffen sich noch heute regelmäßig, um sich über alte Zeiten auszutauschen – alle zwei Jahre, seit nunmehr 45 Jahren. Bei ihrem jüngsten Treffen Anfang Oktober blättern sie auch die Schulchronik durch „Der da war der Sunnyboy, den fanden alle Mädchen toll“, kommentiert Günter Keilholz, als er das Klassenfoto betrachtet. Lutz Caspers, Margrit Backes und Winfried Arnemann geben ihm recht. Die Gruppe amüsiert sich über die damalige Mode. „Es kommt alles wieder, man muss die Sachen nur lange genug im Schrank behalten“, sagt Backes. Stolz zeigen die ehemaligen Waldorfschüler auf den Schulkameraden Eberhard Eggers, der später als bekannter Künstler mit seinen Skulpturen das Stadtbild prägte. Auch Aida-Gründer Horst Rahe drückte mit ihnen die Schulbank.

Schulveteranen: Die ehemaligen Waldorfschüler Lutz Caspers (81, von links), Winfried Arnemann (82), Margrit Backes (81) und Günter Keilholz (82) treffen sich 75 Jahre nach ihrer Einschulung. Quelle: Samantha Franson

Gemälde der Hitlerjugend

Keilholz erinnert sich mit Blick auf die Schulfassade an ein Gemälde der Hitlerjugend, das zu seiner Schulzeit großflächig dort zu sehen war. Nach dem Krieg sei es oft überputzt worden, doch durch den Regen kam das Gemälde ständig wieder zum Vorschein – die Überbleibsel des Nationalsozialismus hielten sich hartnäckig. Weil vorherige Einschulungstermine flachfielen, freute sich Keilholz besonders über seinen ersten Schultag an der Waldorfschule. Erst sollte er die Bürgerschule an der Friesenstraße besuchen, doch die wurde von Fliegerbomben zerstört. An der Rumannstraße konnte der Unterricht auch nicht starten, aus der Schule wurde ein Reservelazarett.

Großer Andrang, improvisierter Start

Viele Schulen Hannovers litten an den Folgen des Krieges. Als die Waldorfschule am Maschsee als eine der ersten ihren Betrieb wieder aufnahm, war der Andrang entsprechend groß. Der Unterricht startete improvisiert und in einem neuen Gebäude mit 50 Schülern. Aber den Kindern war das einerlei, freuten sie sich doch schon so lange auf ihre Einschulung.

Nach dem Treffen an der Schule stattete die Gruppe noch ihrer Lehrerin Frau Dr. Reps einen Besuch ab, um gemeinsam in Erinnerungen schwelgen zu können. Im kommenden April feiert die Pädagogin ihren 100. Geburtstag.

Von Katja Spigiel