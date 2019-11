Friedensdekade mit täglichen Andachten in Ronnenberg

Ronnenberg

Die katholischen und evangelisch-lutherischen Gemeinden in Ronnenberg, Weetzen, Empelde und Wettbergen laden für den Zeitraum vom 10. bis 20. November zu Andachten im Rahmen der bundesweiten ökumenischen Friedensdekade ein. Bis zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. November stehen die täglichen Andachten, die jeweils in anderen Gotteshäusern stattfinden, unter dem Motto Friedensklima. Damit wollen die Trägergruppen der ökumenischen Initiative auf die Zusammenhänge des bereits eingetretenen Klimawandels und dessen Folgen für den Frieden aufmerksam machen.

Inhalt der Andachten ist, inwieweit der Klimawandel sich auch auf künftige Kriege oder Konflikte auswirken kann. Gleichzeitig wird auf die Chancen und Möglichkeiten geblickt, wie klimabedingte Konflikte verhindert werden können. Ein weiterer Aspekt in der Friedensdekade ist der Blick auf das Friedensklima im gemeinsamen Umgang. Die Organisatoren der Friedensdekade wollen Anregungen dafür geben, wie im Umgang untereinander ein Friedensklima gefördert werden kann, das auf Empathie und gegenseitigem Respekt aufbaut.

Die Andachtstermine in Ronnenberg und Wettbergen

In der Region Ronnenberg und in Wettbergen sind folgende Andachten und Gottesdienste jeweils um 19 Uhr geplant: Montag, 11. November, Johanneskirche Empelde, Leitung Pastor Stefan Herr

Dienstag, 12. November, Michaeliskirche Ronnenberg, Superintendentin Antje Marklein

Mittwoch, 13. November, Kapelle Ihme-Roloven, Pastorin Rebecca Brückner

Donnerstag, 14. November, Johanneskirche Empelde, Pastor Thomas Mayer

Freitag, 15. November, St.-Thomas-Morus-Kirche Ronnenberg, Gemeindereferentin Doris Peppermüller.

Sonnabend, 16. November, Versöhnungskirche Weetzen, Pastor Günter Koschel.

Montag, 18. November, Johannes-der-Täufer-Kirche, Wettbergen, Pastor Dietmar Stahlberg.

Dienstag 19. November, Michaeliskirche Ronnenberg im Rahmen der regionalen Friedensandacht.

Mittwoch, 20. November, regionaler Gottesdienst am Buß- und Bettag zum Abschluss der Friedensdekade in Linderte, Antje Marklein.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz