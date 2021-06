Hemmingen/Hannover

Der Hegering Calenberger Land kritisiert die Mäharbeiten an der B-3-neu. Eine Firma ist dort zurzeit im Auftrag der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr damit beschäftigt, die Grünflächen zu pflegen, damit sich die neu gepflanzten Setzlinge entlang der Schnellstraße entwickeln können.

Dieter Schmidt, Vorstandsmitglied des Hegerings, sagt, dass es dafür aber auch sensiblere Methoden gebe, als mit der Motorsense vorzugehen. „Es ist ein Irrglaube, dass Bodenbrüter nicht auch nah an der Fahrbahn brüten. Da ist es nicht sinnvoll, alles mit der Motorsense plattzumachen“, sagt er.

Hegering kritisiert Mäharbeiten an Ortsumgehung

Revierpächter Uwe Völksen schließt sich an. „Was dem Raubwild auf den ohnehin schrumpfenden Grünflächen entgeht, fällt der Motorsense zum Opfer“, sagt er. Für den Hegering stehe auch die Glaubwürdigkeit naturschutzrechtlicher Regelungen auf dem Spiel.

So haben auch dieses Jahr wieder Kommunen und Naturschutzverbände darauf hingewiesen, dass in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis zum 15. Juli Leinenzwang bei Hunden besteht und auch Spaziergänger nach Möglichkeit, die Wege nicht verlassen sollten, um die jungen Tiere nicht zu stören. „Doch andernorts wird mit Mähbalken und Motorsense der amtliche Kahlschlag praktiziert“, heißt es in der Hegering-Mitteilung.

Von Tobias Lehmann