Hannover

Außen grau, innen stylisches weiß, und mittendrin die angesagten Stromfahrzeuge: Tesla hat im Süden Hannovers seine bundesweit derzeit größte Niederlassung eröffnet. Sechs Monate lang hat das US-Unternehmen das Gelände eines ehemaligen Peugeot-Autohauses nahe der Hildesheimer Straße umbauen lassen. Aktuell werden dort Verkauf und Reparaturservice angeboten. Voraussichtlich im kommenden Jahr soll auf dem großen rückwärtigen Grundstücksteil auch die Neufahrzeugauslieferung hinzukommen: Bisher kann man zwar seinen Tesla mit „fünf bis zehn Klicks“ (Eigenwerbung Tesla) im Internet bestellen, muss dann aber zum Abholen nach Berlin oder Hamburg fahren.

Tesla schließt für neue Niederlassung den City-Store in Hannover

Für die neue Niederlassung hat Tesla den bisherigen Showroom hinter der Oper aufgegeben, den das Unternehmen Ende 2016 eröffnet hatte. „Die Sales-Standorte in den Innenstädten dienten dazu, die Marke bekannt zu machen – dieses Stadium haben wir hinter uns“, sagt ein Tesla-Sprecher. Jetzt gehe es darum, den Kunden möglichst ortsnahen Service zu bieten, wenn Reparaturen anstehen oder ein Fahrzeug gewartet werden muss. Nur noch in wenigen Metropolen werde es weiterhin reine Innenstadt-Showrooms geben.

Unser HAZ-Video aus dem neuen Tesla-Showroom in Hannover :

Service wird für Tesla immer wichtiger: Das Unternehmen hat die Zahl seiner Autos in Deutschland seit Februar, der Einführung des preiswerteren Model 3, von 9000 auf aktuell fast 19.000 mehr als verdoppelt. Das ist, verglichen mit großen Autoherstellern wie VW, nicht viel: Der Konzern setzte zuletzt 1,3 Millionen Fahrzeuge (mit Tochtermarken) im Inland ab. Tesla mit seinem reinen Elektrokonzept gilt eher als Trendmarke für innovationsfreudige und zahlungskräftige Autofahrer – genau denen aber muss man nun auch Service bieten. Der Markt in Norddeutschland wachse sehr stark, sagt ein Tesla-Sprecher. Das sei einer der Gründe gewesen, den Standort in Hannover-Wülfel gleich besonders groß zu dimensionieren.

Fast alles wie in anderen Autohäusern

Zur Galerie Fotos aus der Werkstatt sind verboten – aber den Showroom und das Gebäude dürfen wir zeigen.

Wer das neue Autohaus betritt, fühlt sich: wie in einem Autohaus. Alles ist zunächst ziemlich normal. Man kommt an den Serviceschalter, trägt sein Anliegen vor, und wird dann je nach Begehr entweder in den großen Showroom geführt, in denen aktuell acht Fahrzeuge der drei Typen Model S, Model X und Model 3 stehen, oder man spaziert in die Werkstatt. Einer der wesentlichen Unterschiede aber ist: Weil Tesla-Fahrzeuge ständig mit dem Internet verbunden sind, weiß schon beim Betreten der Niederlassung der Gegenüber mehr über das Auto als man selbst, über mögliche Fehler und die aktuelle Diagnose.

Es riecht nicht nach Öl

Der andere Unterschied fällt erst auf, wenn man die Werkstatt betritt. Dort riecht es weder nach Öl noch nach sonstigen Schmiermitteln. Auch die großformatigen Absauganlagen, die die Mechatroniker sonst vor Abgas bewahren sollen, fehlen. 15 Werkstattplätze bietet die Tesla-Niederlassung, davon acht mit Liften für Unterflurarbeiten. Wobei der Tesla-Sprecher routinemäßig betont, dass die Fahrzeuge selten in die Werkstatt müssen. Weil es in E-Fahrzeugen keine Verbrennermotoren mit komplizierter Einspritztechnik gibt und keine Getriebe, reduziert sich die Zahl reparaturanfälliger Teile erheblich.

Tesla pflegt Kultcharakter

Wie es typisch ist für US-Unternehmen, gibt es keine Zahlen. Weder zur Mitarbeiterzahl („zweistellig“ heißt es nur), noch zur Zahl der Kunden, weder sind Fotos aus der Werkstatt erlaubt, noch dürfen Mitarbeiter wörtlich zitiert werden: Der einzig wahre Tesla-Sprecher ist Gründer Elon Musk. Das Unternehmen baut sich damit auch ein stückweit Kultcharakter auf. Bislang hat es davon profitiert.

Goldenes Lenkrad für Tesla Model 3 Lange Zeit galten die Tesla-Stromautos als reine Kultkarossen für Menschen mit zuviel Geld. Mit der Einführung des Model 3, der in Deutschland für knapp 44.000 Euro (abzüglich E-Autoprämie) verkauft wird, hat sich das geändert. Dem Fahrzeug wurde im November das Goldene Lenkrad in der Kategorie gehobene Mittelklasse verliehen. Damit hat erstmals ein E-Fahrzeug alle Verbrennerwagen in einer deutschen Wertung hinter sich gelassen. Im Vorjahr war die Preisvergabe wegen des Abgasskandals ausgesetzt worden, davor mussten E-Autos in einer eigenen Klasse antreten. Die anderen beiden verfügbaren Modelle kosten mehr: Der S ab 86.800 Euro, der X ab 91.700 Euro. In der neuen Tesla-Gigafabrik, die Betreiber Elon Musk ab 2020 bei Berlin errichten lassen will, soll zunächst das SUV-Modell Y gefertigt werden. Experten gehen davon aus, dass dort später auch das Model 3 gebaut wird.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding