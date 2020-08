Hannover

Aus einer Routinekontrolle der Polizei ist am Sonntagmorgen in Hannover-Stöcken ein größerer Einsatz entstanden. Eine 31-jährige Frau war offenbar nicht einverstanden mit dem Vorgehen der Beamten gegen eine 18-Jährige, die in einer Stadtbahn keine Mund-Nase-Bedeckung trug. Die 31-Jährige ging die Einsatzkräfte an, filmte sie mit ihrem Handy, beleidigte die Polizisten und randalierte auf der Wache. Sie wird sich wegen Beleidigung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten müssen.

18-Jährige weigert sich, in der Stadtbahn Maske zu tragen

Die Polizisten waren gegen 6.30 Uhr zur Haltestelle Stadtfriedhof Stöcken gerufen worden. Eine 18-Jährige hatte sich geweigert, in einer Stadtbahn den erforderlichen Mund-Nase-Schutz aufzusetzen. Die Einsatzkräfte begleiteten die junge Frau aus der Bahn und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht und den Mindestabstand ein.

Anzeige

Die 31-Jährige aus Garbsen mischte sich in den Einsatz, mit dem sie offenbar nicht einverstanden gewesen war, ein. Zunächst stellte sie sich in die Tür der Bahn und verhinderte so deren Weiterfahrt. Dann erklärte sie, sie habe den Einsatz und die Gespräche mit der 18-Jährigen auf ihrem Smartphone festgehalten. Grundsätzlich dürfen Polizeieinsätze mit dem Handy gefilmt werden, allerdings nur ohne Ton. Die Frau weigerte sich außerdem, sich gegenüber den Polizisten auszuweisen. Deshalb musste sie die Beamten zur Wache begleiten.

Weitere HAZ+ Artikel

Polizisten als „Schlappschwänze“ betitelt

Auf dem Revier ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,97 Promille. Die Ermittler beschlagnahmten anschließend das Handy der Frau. Garbsenerin ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie störte den Betrieb auf der Wache, legte ihre Füße auf den Tisch im Wartebereich und warf Informationsbroschüren der Polizei auf den Boden. Außerdem bezeichnete sie die anwesenden Polizeibeamten als „Schlappschwänze"“.

Auch als die 31-Jährige deshalb des Gebäudes verwiesen wurde, ließ sie nicht locker. Ohne Pause drückte sie daraufhin auf die Klingel der Wache. Erst als sie einen Platzverweis für den Bereich des Dienstgebäudes erhalten hatte, verschwand die Betrunkene.

Von Tobias Morchner