Hannover

Auf der Üstralala sorgen die Maschseepiraten für viel Spaß. Abfahrt ist jeweils um 14, 15 und 16 Uhr vom Nordufer. Die Jazzpolizei will am Nordufer mit verschiedenen Interpretationen von Swing- und Dixie-Hits, die Besucher auf den Abend anstimmen. Bodo Linnemann, Taittinger und DJ Michael Gürth sind bei der Opening-Party vom Clichy am Geibel dabei und wollen die Partygäste musikalisch auf den Abend einheizen. Bei der beliebten Quiz-Night im Duke Irish Pub können die Besucher ihr Allgemeinwissen testen.

Donnerstag, 01. August

Anleger Stadion (Nordufer):14/15/16 Uhr: Abfahrt Maschseepiratenschiff

Walk Act am Nordufer:19 Uhr: Die Jazzpolizei (Interpretationen bekannter Swing- und Dixie-Hits)

Waldkater meets Spain:18 Uhr: Live-Show-Act mit der Salsa del Alma Dance Academy

Bolero Island/ SeeTerrassen:World of Music mit DJ Aiello

Quelle: NP

Gosch-Sylt am Geibel:DJ Jay Are

Clichy am Geibel: 18 Uhr: Opening-Party mit Bodo Linnemann und Taittinger (Champagner for free so lange der Vorrat reicht) (Bereich „Casa Blanca“)18 Uhr: DJ Michael Gürth (Bereich „Casa Blanca“)

Bodo Linnemann (vorne links) will im Clichy für Stimmung sorgen. Quelle: Samantha Franson

Duke Irish Pub:19 Uhr: Quiz-Night

Maschseequelle:19 Uhr: Modeshow mit Tanz und Performancekunst

Von jha