Hannover

Es war eine sehr unübliche 1.-Mai-Demo. Nicht nur, dass die laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) gut 600 Teilnehmer der Kundgebung zum Tag der Arbeit auf dem Goseriedeplatz Abstand halten und Maske tragen mussten. Sie durften auch keine Flugblätter verteilen und keine Fahnen an Kolleginnen oder Kollegen weiterreichen (es sei denn, sie waren desinfiziert). Und auf zehn Teilnehmer kam je ein Ordner, die auch einschritten, wenn die Leute zu eng standen. Aber immerhin: Es war eine 1.-Mai-Demo. Im letzten Jahr fand das alles nur virtuell statt.

Kämpferische Stimmung

Dass die Reihen dünn besetzt waren, tat der kämpferischen Stimmung keinen Abbruch. Nicola Lopopolo, seit letztem Jahr DGB-Vorsitzender in Hannover, sagte in seiner ersten 1.-Mai-Rede, eine Gesellschaft, die keine Solidarität kenne, habe keine Zukunft – das richtete sich vor allem gegen Menschen am rechten Rand und gegen Corona-Leugner, die Lopopolo als unsolidarisch empfindet.

„Mehr Flexibilität für die Verwaltung“: Oberbürgermeister Belit Onay bei der Mai-Kundgebung. Quelle: Katrin Kutter

Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen betonte in seinem Grußwort, dass vor allem die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiteten („unsere Heldinnen des Alltags“), nicht bloß Applaus, sondern bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung bräuchten. Zudem dürfe der Schub der Digitalisierung, der durch Corona entstehe, nicht zu Arbeitsplatzabbau führen. Onay kassierte ein paar Zwischenrufe von städtischen Bediensteten, als er die Rangeleien um den Haustarifvertrag im Rathaus ansprach und betonte, die Verwaltung brauche mehr Flexibilität.

„Die Kraft der Vielen“

Die Grünen waren überproportional vertreten auf dem Podium, denn die Hauptrednerin des Vormittags war Anja Piel, ehemalige Grünen-Vorsitzende in Niedersachsen, ehemalige Grünen-Fraktionschefin im Landtag und inzwischen Mitglied im Bundesvorstand des DGB – auch für sie war es die erste 1.-Mai-Rede. Sie beschwor das Gemeinschaftsgefühl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, „die Kraft der Vielen“, die auch helfe, die Corona-Krise zu überwinden. Sie lobte die Kurzarbeit als „wirksamen Impfstoff gegen Massenarbeitslosigkeit“, bat aber auch um Solidarität für Soloselbstständige, plädierte für Arbeitszeiterfassung im Homeoffice.

„Hier ist kein Platz für rechte Banden“: Anja Piel vom DGB-Bundesvorstand hielt in Hannover ihre erste Rede auf einer Maikundgebung. Quelle: Katrin Kutter

Ansonsten steckte in Piels Rede für jede und jeden etwas: Plädoyers für Arbeitsschutz und gegen Ausbeutung von Erntehelfern, Kritik an Jobbefristungen, Mahnung zur Gleichstellung. Vehement warb auch Piel für gemeinsames Vorgehen gegen „Demokratieverachtung und Hass“ und rief: „Hier ist kein Platz für rechte Banden.“

Dafür gab es den zweitmeisten Applaus des Tages. Den meisten gab es für die Forderung des Jugendbündnisses, eines Zusammenschlusses junger Menschen aus Parteien und Gewerkschaften, nach einer Verringerung der Regelarbeitszeit: „30 Stunden sind genug.“

Von Bert Strebe