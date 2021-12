Hannover

Die Zeit zwischen den Jahren und in den ersten Tagen des neuen Jahres ist perfekt, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Ausflugsziele, an denen die ganze Familie Freude hat, eignen sich dafür besonders gut. Das passende Ziel zu finden, ist in Pandemiezeiten allerdings gar nicht so einfach. Deshalb haben wir uns für Sie auf die Suche gemacht... Unsere Tipps für einen winterlichen Familienspaß!

Der Christmas Garden im Zoo Hannover

Der stimmungsvolle Christmas Garden im Zoo Hannover ist ein Besuchermagnet. Quelle: Florian Petrow

Spektakuläre Lichtshows, Musik, verwunschene Wege und eine fabelhafte Pflanzenwelt. Der Christmas Garden verzauberte bereits Millionen von Menschen in Berlin, Stuttgart, Dresden und Madrid – und ist jetzt in Hannover. Bis 9. Januar 2022 öffnet der Zoo jeden Tag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr sein Tore für Besucher – mit Ausnahme von Silvester, da bleibt der Christmas Garden geschlossen. Tickets können im Vorverkauf erworben werden. Da es sich um eine Freiluftveranstaltung handelt, gilt die 2G-Regel – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Ein Familienticket ist für einen Preis von 47 Euro erhältlich.

Indoor-Klettern in Hannovers Boulderhallen

In der Boulderhalle am Hauptgüterbahnhof kann fleißig geklettert werden. Quelle: Samantha Franson

Wer genug von den besinnlichen Tagen hat und sich stattdessen lieber an einem neuen Hobby versuchen möchte, ist in einer Boulderhalle genau richtig. Die Kletter-Profis der Boulderhalle Beta am Weidendamm etwa bieten zusätzlich an Wochenenden und Feiertagen zwischen 9 Uhr und 12 Uhr eine Familienboulderzeit mit Zwei-zu-Eins-Betreuung an. Geöffnet ist dort von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 23 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 9 Uhr bis 22 Uhr. Auch hier gilt die 2G-Regel. Der reguläre Eintrittspreis liegt bei 12,50 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Kletterspaß schon ab 8,50 Euro zu haben.

Wanderungen und Schlittenfahren im Harz

Kinder fahren mit ihrem Schlitten auf der Brockenstraße im Harz: Ein beliebtes Ziel für Winterfreunde. Quelle: dpa/Swen Pförtner

Während weiße Weihnachten in Hannover eher eine Seltenheit sind, verwandelt sich der Harz in fast jedem Jahr in ein Winterwunderland. Zwar zieht die verschneite Berglandschaft zumeist Skifahrer an, doch es finden sich im Harz auch zahlreiche Wanderwege, die zu einer entspannten Wanderung abseits des Wintersport-Trubels einladen. Familien mit Wandererfahrung können beispielsweise auf dem acht Kilometer langem Goetheweg vom Torfhaus aus den Brocken erklimmen. Wem diese Route zu lang ist, kann alternativ auch auf dem 2,5 km langen Märchenweg bis zum Armeleuteberg in Wernigerode spazieren gehen.

Das Wintermärchen im Schloss Marienburg

Wintermärchen auf Schloss Marienburg: Es ist stimmungsvoll im Märchenschloss. Quelle: Rainer Droese

Wer noch nicht genug von Weihnachtsmärkten hat, kann auch nach den Feiertagen noch durch eine weihnachtlich geschmückte Märchenkulisse schlendern. Denn auf dem Schloss Marienburg bei Pattensen werden auch noch vom 2. bis zum 9. Januar ab 11 Uhr Weihnachtsträume wahr. Obgleich das Schloss Marienburg zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert ist, wird es besonders zauberhaft, wenn die alten Gemäuer im weihnachtlichen Lichterglanz erstrahlen. Tickets für Erwachsene sind für 12,50 Euro und Kindertickets für 9,50 Euro erhältlich. Für Kinder unter 5 Jahren ist der Eintritt frei. Einlass ist auch hier nur für Geimpfte und Genesene.

Indoor-Minigolf bei Neon Golf Hannover

Die 3D-Neon-Minigolf-Anlage bei LaserSports ist ein echter Hingucker. Quelle: Niklas Richter

Minigolfer, die auch im Winter eine Runde über den Platz drehen möchten oder auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Golf-Erlebnis sind, können bei Neon Golf Hannover auf der Heiligerstraße 15-16 auf ihre Kosten kommen. Geöffnet ist die Minigolfbahn an Ferien- und Feiertagen zwischen 10 und 22/24 Uhr. Für geimpfte und genesene Erwachsene ist der Golfspaß im Dunkeln ab 12,70 Euro und für Schüler ab 10,70 Euro erhältlich.

Spielerische Zeitreisen in die Vergangenheit

In der Ernst-August-Galerie steht ein Geschichtsmuseum aus Playmobil-Material, gezeigt werden 12 historische Themen-Dioramen. Quelle: Katrin Kutter

Geschichte macht Spaß – wenn sie gut erzählt wird. Und genau das machen derzeit Sonderausstellungen im Landesmuseum und in der Ernst-August-Galerie in der Innenstadt. Um Ritter, Könige, Prinzessinnen und Burgen geht es im Landesmuseum, wo anhand von sieben Persönlichkeiten ein spielerischer Einblick in die Vergangenheit geboten wird. Diese besondere Geschichtsstunde ist zwischen 10 Uhr und 18 Uhr zu erleben. Ein Familienticket ist bereits für einen Preis von 20 Euro zu haben. Genauso spielerisch führt „Miniaturwelten der Geschichte mit Playmobil“ im Untergeschoss der Ernst-August-Galerie die Kleinsten in die wichtigen Epochen der Vergangenheit ein. Dort bezahlen Kinder 5 Euro und Erwachsene 8 Euro für ein Ticket. Bis auf Feier- und Sonntage, kann diese Ausstellung jeden Tag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr besucht werden. Auch hier gilt die 2G-Regel.

Tierischer Familienspaß im Wisentgehege Springe

Im Wisentgehege gibt es kleine und große Tiere zu bestaunen - hier zu sehen sind Wildschwein-Frischlinge. Quelle: Saskia Helmbrecht

Frische Luft, Natur und niedliche Vierbeiner. Das findet man Wisentgehege in Springe täglich zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. Geimpfte und Genesene können hier die Feiertage bei einem spannenden Winterspaziergang ausklingen lassen. Für Erwachsene kostet das tierische Vergnügen 10,50 Euro, für Kinder zwischen drei und 17 Jahren 6,50 Euro – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Phaeno Wolfsburg

Das Phaeno präsentierte kürzlich drei neue Bereiche, darunter das Cell Lab. Quelle: Britta Schulze

Für die Feiertage hat sich das Wolfsburger Erlebnis-Museum etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ob Schokoladen-Werkstatt, Holzwerkstatt oder Wissenschaftsshows – das Programm der „Weihnachtszeit im Phaeno“ ist ebenso vielseitig und unterhaltsam, wie es lehrreich ist. Das Phaeno öffnet jeden Tag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr seine Türen für Geimpfte und Genesene. Tickets kosten für Erwachsene 14 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 9 Euro.

Das Spieleparadies im Abenteuerland Mellendorf

Der 23 Monate alte Rayan hat mit seiner Mama Aisha Freude im Bällebad des Abenteuerlandes. Quelle: Patricia Chadde

Von Hüpfburgen und Riesenrutschen über Bobby-Cars und Elektroautos bis hin zu einem riesigen Kletterturm hat der Indoor-Spielpark in Mellendorf alles im Angebot, was das Kinderherz begehrt. Bis auf den Neujahrstag hat das Abenteuerland auch in der Ferienzeit jeden Tag zwischen 10 Uhr und 19 Uhr geöffnet. Der Tageseintritt kostet für Kinder ab einem Jahr 9,50 Euro und für die erwachsenen Begleitpersonen 4 Euro. Es gilt die 2G-Plus-Regel – Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene mit einem negativen, tagesaktuellen Covid-Test.

Von Mareike Sophie Drünkler