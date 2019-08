Am Ende wird alles gut: Wenn sich Grundschüler in der Region Hannover bei Konflikten Streitschlichtern anvertrauen, können die Probleme fast immer gelöst werden. An elf Grundschulen sind mittlerweile Senioren als Mediatoren im Einsatz. Angefangen hat alles vor zehn Jahren an der Fichteschule in Hainholz.