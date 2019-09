100 Jahre Volkshochschule: Hannover hat Lust aufs Lernen

Hannover

30.000 Menschen aus Hannover lernen in diesem Jahr Kampfsportarten, Sprachen oder Computertechniken – freiwillig. Diese ganze Vielfalt bieten die Kurse an der Volkshochschule ( VHS): Selbstverteidigung lernen, russische Schriftzeichen pauken, eine Nähmaschine ohne physische Schäden bedienen und rund 100 Kurse mehr. Am Freitagabend hat die VHS in Hannover Geburtstag gefeiert – denn die Einrichtung wird 100 Jahre alt, und zwar bundesweit.

In ganz Deutschland öffneten rund 400 Volkshochschulen und luden zu einer langen Nacht des Lernen ein. In einer Videobotschaft an alle Volkshochschulen lobte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Stellenwert der Bildungseinrichtung.

Viel interessanter für die Besucher in Hannover war es allerdings, selbst die angeboten Seminare auszuprobieren. Und dazu gab es reichlich Gelegenheit – vom Schnupperkurs Italienisch bis zum gemeinsamen Kochen.

Mehr als 800 Lehrer arbeiten an der VHS Hannover

Friedrich Pfeffer (Mitte) gibt einen kleinen Kochkurs – und zeigt, wie man Suppe kocht. Quelle: Moritz Frankenberg

Unter dem Titel „Wurzeln des guten Geschmacks“ lernen die Teilnehmer des Kurses von Ulrike Ernst und Friedrich Pfeffer das bewusste Kochen – Slow Food lautet das Stichwort. Die Teilnehmer brauchen keine besonderen Vorkenntnisse. Es geht darum, ein Verständnis für die Herkunft von Lebensmitteln zu bekommen.

Pfeffer beschreibt es so: „Wir wollen die gesamte Produktionskette unserer Nahrung verständlich machen und ohne industrielle Produkte auskommen.“ So wird in der Küche der VHS an diesem Abend eine hannoversche Gerstenbrotsuppe aufgetischt. Die sieht mäßig aus, wie das Zusammentreffen von Sand und Wasser – schmeckt aber gut. Der Kochkurs kommt gut an: Bei der Präsentation ist die Küche voll mit Besuchern.

Ilona Burgstaller gibt einen Nähkurs an der VHS – der ist seit vier Jahren ausgebucht. Quelle: Moritz Frankenberg

Ein paar Räume weiter sitzt Ilona Burgstaller an ihrer Nähmaschine. Seit vier Jahren bringt sie VHS-Teilnehmern bei, wie man Klamotten wieder in Stand bringt oder einfach selber näht. Seitdem sie an der VHS ist, gibt es in ihrem Kurs keine freien Plätze für den Kurs, sagt sie. „Hier wird alles genäht, was unter die Nadel passt“, erklärt die Modedesignerin – von der Gardine, über das selbst gemachte Kissen, bis zur zerfetzen Jeans. Und so kommen sowohl 20-Jährige als auch Senioren in ihren Kurs in der Volkshochschule. Sie und rund 800 freie, wie feste Lehrer warten darauf, ihren Schülern etwas beizubringen.

