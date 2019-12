Hannover

Immer gut zu wissen, wo die Lebensmittel vom Markt so herkommen. Was Zeitgenossen über dieses große Tier sagen konnten, das dort tot auf einem Holzbrett hingestreckt lag: Es war kein regionales Produkt. Erst fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs und Hunger noch in Erinnerung, bestaunten Besucher 1950 auf dem Klagesmarkt einen Delfin, vor Kurzem irgendwo aus einem Meer und dem Leben gefischt, um in Hannover Pfannen der sogenannten Verbraucher zu füllen. Auf einem Zeitungsfoto ist zu sehen, wie ein Händler ein Messer ins Säugetier sticht und ein Stück Fleisch herausschneidet.

Tümmler und Haie auf dem Wochenmarkt

Nichts Ungewöhnliches zur damaligen Zeit. Jörg Wilke, 50, dessen Familie auf Hannovers Wochenmärkten seit Generationen bekannt ist als Fisch-Wilke, weiß aus Erzählungen, dass seine Vorgänger Tümmler und sogar Haie auf Fischmärkten in Hamburg oder Bremerhaven einkauften und in Einzelteilen an ihren Ständen anboten. Ein teilweise martialisches Geschäft: „Die wurden dann in Blöcke gesägt, tiefgefroren und als Steak verkauft.“

In diesen Wochen feiern Hannovers Wochenmärkte runden Geburtstag. Die Veranstaltung auf dem Stephansplatz gibt es nun seit 100 Jahren, ebenso lange bieten auf dem Lister Moltkeplatz Händler Obst, Fleisch, Brot, Fisch und alles weitere an. Zum Geburtstag schnitt Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette jeweils Torten an.

Die ältesten Märkte sind sie damit nicht. In der Calenberger Neustadt verabredeten sich Geschäftsleute schon vor 1860 zum Verkauf unter freiem Himmel, für Klagesmarkt und Lindener Marktplatz gilt dies städtischen Daten zufolge für 1882 und 1883. Heute gibt es, verteilt über das Stadtgebiet, in jeder Woche 26 Markttage, zu denen etwa 300 Händler kommen. Die Hälfte hat Jahresverträge mit der Stadt. Diese Kaufleute sind verpflichtet, zehn Monate im Jahr auf den verabredeten Plätzen zu erscheinen, damit die Kundschaft auf verlässliche Angebote zählen kann.

Anbieter für Kleidung gibt es viele, für Gemüse und Obst nicht

Doch es wird schwieriger, neue Händler zu finden. Marktamtsleiter Michael Flohr erzählt von einem Nachwuchsproblem, das auch diese Branche spürt, darunter Landwirte und Einzelhändler. „Mit Bekleidung könnten wir die Märkte zuschmeißen. Aber wenn jemand aufhört, der Obst, Gemüse oder Käse verkauft hat, dann wird es schwierig mit einem Nachfolger, der das gleiche Sortiment bedient.“ Es gibt Wartelisten für die beliebtesten Stadtteile, Linden und List etwa, andere Standorte bewertet Flohr als entwicklungsfähig, wieder andere Wochenmärkte sind wegen fehlender Kundschaft womöglich gefährdet.

Seit 38 Jahren verkauft Jörg Wilke Fisch auf Wochenmärkten, hier auf dem Stephansplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Kleine Cafés peppen manche Märkte auf

Dabei haben sie im Marktamt die Erfahrung gemacht, dass man Märkte aufpeppen kann. Linden zum Beispiel lief noch vor 15 Jahren nicht so gut wie heute, „das war ein ganz normaler Markt“, sagt Flohr. Dann kamen mobile Orte zum Kaffeetrinken dazu, und wer über den Platz schlenderte, fand bald Kleinigkeiten zu essen. Weil der Stadtteil ohnehin aufblühte und immer mehr Einwohner bereit sind, beim Vertrauenshändler mehr zu bezahlen als an der Supermarktkasse, blühte der Marktplatz auf.

Die Idee eines Wochenmarktes unterscheidet sich heute kaum von der vor 100 Jahren. Bauern fahren in die Stadt und verkaufen dort, was Ernte und Einkauf hergaben, Einzelhändler grasen die Märkte ab. Ein Konzept, das ungewollt schon aufgriff, was heute vielen Städtern als erstrebenswerte Form umweltbewussten Lebens und Einkaufens gilt. Kunden kennen ihre Händler, wissen also, wo die Ware herkommt. Regionale Erzeugung, am besten auf biologische Art, ist angesagt. Käufer können eingekauften Käse in die eigene Tasche stecken statt in Plastiktüten. Lose Verpackungen heißt das heute. Und gut, dass man auf Märkten immer mal ein Schwätzchen halten kann. Buden und Stände haben die ausgestorbenen Tante-Emma-Läden ersetzt, mit dem Unterschied, dass auf Märkten ein Emma-Laden neben dem anderen steht.

Der Nachwuchs fehlt

Jörn Wilke ist jedenfalls zufrieden mit seinem Fischverkauf. Der Umsatz stimmt, wenn auch mancher Tag harte Arbeit ist. Mittwochnachts fährt der 50-Jährige mit seinem Kühllaster zum Großhändler nach Hamburg-Altona, kauft frischen Fisch, fährt zurück nach Hannover, verarbeitet die Tiere und verkauft sie nachmittags auf dem Markt. An anderen Tagen bekommt er Fische früh geliefert. „Das sind schon 70-Stunden-Wochen, aber ein Bürojob, das wär’ nichts für mich.“

Gedränge auf dem Markt zu Füßen der Marktkirche. Quelle: Archiv

Solche Arbeitszeiten sind einer der Gründe, warum seine Tochter den Betrieb nicht übernehmen mag, „das will doch heute keiner mehr“. Dass Flohr von Nachwuchssorgen spricht, kann er aus eigener Erfahrung bestätigen. Hört Jörn Wilke eines Tages auf, muss der Traditionsbetrieb, gegründet 1887, womöglich schließen.

Zu wenig Kunden – –wie der Markt in Ledeburg scheiterte

Dass Wilkes Geschäft läuft, liegt auch daran, dass seine Mitarbeiter am Stephans- wie Moltkeplatz im Verkaufswagen stehen, da, wo viel Kundschaft ist. Denn nicht jeder Wochenmarkt funktioniert. In Ledeburg wünschten sich zwar Ortspolitiker und manche Anwohner Verkaufsstände. Als sich dann acht Händler einfanden, stellte sich bald heraus, dass ein Wochenmarkt doch nicht so wichtig war. Zu wenig Kunden kamen. Flohr schwärmt noch heute von einem „wunderschönen Platz“ und Unterstützung durch einen nahen Supermarkt, aber es kam eben niemand. In Davenstedt brachte eine Befragung ans Licht, dass sich die Bürger einen zentrumsnäheren Ort wünschten.

Andererseits glaubt der Marktamtsleiter, dass man nicht auf jeder freien Fläche einen Wochenmarkt eröffnen kann. Selbst dann nicht, wenn genügend Menschen drumherum wohnen. Am Kronsberg zum Beispiel, wo vor dem Stadtteilzentrum Krokus Am Thie sehr viel leerer Raum ist, funktioniere das nicht. „Einen toten Platz belebt man nicht mit einem Wochenmarkt.“ Das Flohrsche Prinzip geht anders herum. Erst muss Leben da sein, dann kann ein Markt folgen.

Fundstücke vom Markt 1860. Im September wünschen sich „322 treu gehorsame Bürger“ in einer Petition an den Magistrat, man möge für den Neustädter Wochenmarkt einen neuen Termin und Ort finden. Der Montag war wenig beliebt, man konnte auf den Donnerstag ausweichen. März 1978. Der Wochenmarkt in Kirchrode wird eingestellt. Im Februar war einfach kein Händler mehr gekommen, es lohnte sich nicht. 1980. Händler Wolfgang Schmitz verkauft nach eigener Auskunft 6000 bis 7000 Eier in drei Stunden auf der Lister Meile. Klar, dass er sagt: „Wir würden hier nicht weggehen.“ 1980. Gerda Fricke ließ ihren Architektenberuf sausen, zog aufs Land und dort Kräuter. Auf dem Klagesmarkt erklärt sie ihren Kunden die „Idee vom biologischen Anbau“. 1983. Ein Marktmeister steht vor Gericht. Er soll, gegen Gratiskäse, einen Stand um zwei Mark günstiger vermietet und die Stadt um insgesamt 50 Mark geschädigt haben. Der holländische Händler erschien vor Gericht mit Schürze und Holzpantinen. 1988. „Hier ist es ein bisschen trocken, in Linden schreien die Marktleute schon morgens helau und reißen Witzchen“, meint eine Besucherin des Mühlenberger Markts. 1991. „Uns läuft doch bald die Kundschaft weg“, klagt ein Händler. Die Stadt hatte die Standgebühren um 30 Prozent erhöht. Außerdem, sagt ein Verkäufer auf dem Lindener Markt, sei es Unding, dass die Händler Verpackungsmüll selbst abtransportieren müssten. gum

