Hannover

Protest gegen rechten Hetze und rassistische Gewalt: Auf dem Steintorplatz haben am Freitagabend rund 120 Teilnehmer einer Kundgebung gegen zwei kürzlich eingesandte Drohbriefe an türkische Geschäftsleute aus der Innenstadt protestiert. „Wir sind von diesen rassistischen und menschenverachtenden Briefen angeekelt, sehr wütend und stellen uns ganz klar hinter die Betroffenen“, sagte die Versammlungsleiterin Samira unmittelbar vor dem Auftakt am frühen Abend. Ihren Nachnamen wollte sie aus Furcht vor rechten Übergriffen nicht nennen. „Die Drohbriefe waren anonym, da werde ich bestimmt nicht sagen, wie ich heiße“, sagte sie gleichlautend wie ihre Mitstreiter von der Migrantifa Hannover

Die vor wenigen Monaten gegründete Organisation hatte zu der Protestaktion aufgerufen. „Wir bekunden gemeinsam unsere Solidarität mit den türkischen Geschäftsleuten und setzen ein Zeichen, dass der rechte Terror am Steintor und überall sonst in Hannover keinen Platz hat“, hatte die Migrantifa bei ihrem Aufruf in den sozialen Netzwerken mitgeteilt. „Lasst uns zeigen, dass wir mehr und lauter sind als rechter Hass“, wiederholte die Versammlungsleiterin auch jetzt noch einmal. Solidarität werde auch von Bürgern eingefordert, die nicht betroffen seien. „Nur alle zusammen können wir strukturelle Probleme lösen“, sagte die junge Frau unter dem Applaus von rund 120 Besuchern. Erwartet hatte die Migrantifa laut Polizei zunächst 250 Teilnehmer.

Anzeige

Drohbriefe kommen per Post

Am vergangenen Wochenende hatten zwei türkische Geschäftsleute – vom Steintor und aus der Innenstadt – per Post rassistische Drohbriefe erhalten. In dem Brief werden alle türkischen Geschäftsleute im Steintorviertel beschimpft, verunglimpft und bedroht. Unterzeichnet ist der Brief mit den Worten „Die Deutschen“.

Weitere HAZ+ Artikel

Versammlungsteilnehmer halten sich an Abstandsregeln

Um ihre Solidarität mit den Betroffenen und die Ablehnung der Drohbriefe zu bekunden, waren trotz strenger Corona-Auflagen nahezu alle Besucher mit Mund-Nasen-Masken gekommen. Zu Zwischenfällen kam es bei der Kundgebung nicht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

„Ich bin hier zu Hause und möchte mich nicht bedroht fühlen“, sagte eine Versammlungsteilnehmerin. Ihr Begleiter verurteilte den Rassismus insgesamt auf das Schärfste: „Es ist unglaublich, dass diese Fremdenfeindlichkeit im Jahr 2020 noch in den Köpfen mancher Menschen ist. Da müssen wir als Gesellschaft ein klares Nein sagen.“

Die Redner fordern in ihren Ansprachen Solidarität mit den Opfern rechter Hetze. Quelle: Ingo Rodriguez

In ihren Ansprachen berichteten die Redner auch von weiteren rechten Anschlägen und Bedrohungen in jüngerer Vergangenheit. Sie warnten davor, die Gefahr nicht ernstzunehmen. „Wir erwarten, dass die Vorfälle mit den Drohbriefen aufgeklärt, die Verfasser ermittelt und die Opfer beschützt werden“, wandte sich ein Redner unter lautem Applaus direkt an die anwesenden Polizisten.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an

Unterdessen laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Volksverhetzung weiterhin auf Hochtouren. „Die Untersuchungen sind im vollen Gang“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Freitag auf Nachfrage der HAZ. Bislang seien trotz gezielter Abfragen keine weiteren Drohbriefe aufgetaucht. „Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Briefe dauern auch noch an“, sagte Klinge.

Anfang der Woche hatte die Polizei entschieden: Polizeischutz für die betroffenen Geschäfte gibt es nicht. Zusätzliche Streifen am Steintor soll es nach Angaben der Behörde auch nicht geben.

Von Ingo Rodriguez