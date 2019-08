Hannover

Dienstag, 13. August

Nordufer-Promenade: 13 Uhr: Zweiter Tag des IDN-Blvd. Am Nordufer gibt es einen Mix aus Info- und Edutainment. Innovatives und Digitales zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen auf der Kreativ-Meile und auf Bootstouren (ab 13 Uhr), FIFA-Gaming-Turnier in der Nordkurve (ab 14 Uhr), Meet the Meetups im Groove Garden (ab 14 Uhr) sowie „Die Höhle der Karpfen“ - das unterhaltsame Start-Up-Pitch-Format im Groove Garden (ab 19 Uhr).

Anleger Stadion ( Nordufer): 14/15/16 Uhr: Das Maschseepiratenschiff fährt ab.

Walk Act am Nordufer: 19 Uhr: Klabauterjan, ein freches, norddeutsches Mundwerk, zeigt kuriose Showeinlagen

Bolero Island/ SeeTerrassen: Funk and Soul at its Best

Restaurant Aresto: 19 Uhr: Ein Weinabend mit dem Weingut Georg Breuer ( Rheingau), inklusive Drei-Gang-Menü von Dieter Biesler (VVK im Aresto, Klostergang 2).

Gosch-Sylt am Geibel: DJ Fuzzy legt im Gosch-Sylt auf.

Pier Island 19 Uhr: Hannover tanzt am See auf Pier Island.

Löwenbastion: 18 Uhr: Esteban Cortez und Virginia Azuarga präsentieren eine Tangonacht mit Schnupperstunde und Showtanz.

Maschseequelle: 19 Uhr: Eine Dance-Show und Tanz-Workshops mit der Happy Hour Tanzschule

