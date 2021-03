Hannover

Das vor gut zwei Jahren gestartete Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, das Langzeitarbeitslosen zu einem Job verhilft und bundesweit hoch subventioniert wird, hat in der Region Hannover die Erwartungen übertroffen. „Wir sind überrascht, was passiert ist. Es ist das erste derartige Hilfsangebot, das wirklich funktioniert“, sagt Rainer Göbel, Mitglied der Geschäftsführung des Jobcenters der Region. Mehr als 1300 Männer und Frauen seien im Programm, im laufenden Jahr sollen 430 hinzukommen. Insgesamt fallen in Hannover und dem Umland mehr als 16.000 Personen in die Kategorie langzeitarbeitslos.

Jobcenter übernimmt Lohnkosten

Beim Teilhabeprogramm bekommen Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, wenn sie einen Langzeitarbeitslosen einstellen, der mindestens 25 Jahre alt ist, und ihm entweder einen Tarif- oder den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. In den ersten 24 Monate übernimmt das Jobcenter den Lohn komplett, danach sinkt der Zuschuss für weitere drei Jahre pro Jahr um 10 Prozent. Zumindest in der Einstiegsphase betreut ein Jobcoach die Teilnehmer.

Kosten steigen auf 20 Millionen Euro

Im vergangenen Jahr hat das Jobcenter in Hannover 14,9 Millionen Euro in das Projekt gesteckt, in diesem Jahr werden es 20 Millionen Euro sein. Weil die Zuschüsse für die Unternehmen, die von Anfang an dabei waren, nun sinken, hatte das Jobcenter eine Delle befürchtet. „Das hat sich nicht bewahrheitet, es gibt keine Mitnahmeeffekte“, sagt Göbel.

18 Prozent der vermittelten Langzeitarbeitslosen sind bei öffentlichen Arbeitgebern untergekommen, 30 Prozent bei gemeinnützigen und 52 Prozent in der Privatwirtschaft. „Der Anteil der Privatunternehmen erfreut uns, aber wir wollen ihn noch steigern“, sagt Göbel. Unter den Wirtschaftszweigen verzeichnen Gesundheits- und Sozialwesen (18,2 Prozent), Handel (16,2 Prozent) und allgemeine Dienstleistungen (15,3 Prozent) die höchsten Anteile. Unterrepräsentiert ist dagegen das Handwerk. „Da wünschen wir uns mehr Interesse, aber es ist auch schwierig, weil es kaum noch Helfertätigkeiten gibt“, sagt Göbel.

Größeres Interesse bei Männern als bei Frauen

Keine genaue Erklärung hat das Jobcenter für den Umstand, dass doppelt so viele Männer wie Frauen am Projekt teilnehmen. Zur Wahrheit gehört auch: Jedes fünfte vermittelte Arbeitsverhältnis wird abgebrochen. „Die Quote ist aber niedriger, als wir erwartet hatten“, sagt Göbel.

Beim Jobcenter rechnet man damit, dass der Bedarf am Programm in Zeiten nach Corona ansteigt – wann immer das sein wird. Das wird sich dann auch bei den Kosten bemerkbar machen, aber das Geld hält man bei der Arbeitsverwaltung für gut angelegt. Es sei besser, die Leute in Arbeit zu bringen, als ihnen dauerhaft Unterstützung zu zahlen, lautet das Credo.

Erleichterungen bei Grundsicherung gelten weiter Mit Zustimmung des Bundesrates ist der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung für Hartz-IV-Empfänger bis zum 31. Dezember 2021 verlängert worden. Bei Neuanträgen im Jobcenter wird damit weiterhin Barvermögen unter 60.000 Euro für sechs Monate nicht angerechnet. Für jede weitere Person im Haushalt sind es zusätzlich 30.000 Euro. Die Altersvorsorge wird nicht angerechnet. Ebenfalls für sechs Monate übernimmt das Jobcenter die Wohnkosten in voller Höhe. Das gilt auch in den Fällen, in denen die Mietkosten über den Obergrenzen der Region Hannover liegen. „Die Verlängerung zur Grundsicherung ist ein wichtiges Signal, dass die Menschen in dieser schwierigen Zeit schnelle Unterstützung erhalten“, sagt Michael Stier, Geschäftsführer des Jobcenters Region Hannover. „Gleichzeitig hoffen wir, dass auch nach der Corona-Pandemie wenigstens ein Teil der Erleichterungen erhalten bleibt. In der Corona-Pandemie hat das Jobcenter Region Hannover ein eigenes Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Nummer (0511) 65592299 klären Beschäftigte des Jobcenters Fragen und Anliegen. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr zu erreichen. Außerdem gibt es ein besonderes E-Mail-Postfach: jobcenter-region-hannover.corona-hilfe@jobcenter-ge.de. Das Bürgertelefon in Hannover, das in Spitzenzeiten bis zu 1700 Anrufe in der Woche entgegennimmt, soll zu einer Dauereinrichtung werden, aber laut Stier die persönliche Beratung nicht komplett ersetzen.

