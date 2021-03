Hannover

Der Inzidenzwert in der Region Hannover klettert weiter nach oben. Für Freitag meldete das Landesgesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von von 135,4. Am Donnerstag hatte der Wert bei 130,4 gelegen. Den kräftigsten Anstieg hatte hatte zu Donnerstag gegeben, am Mittwoch hatte der Wert noch bei 116,1 gelegen.

Die Region Hannover hatte den Anstieg vor allem auf größere Ausbrüche in Einrichtungen der Lebenshilfe in Burgdorf, sowie im Klinikum Wahrendorff in Sehnde zurückgeführt. Nach Angaben der Region sind bei der Lebenshilfe in Burgdorf 65 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon 29 Mitarbeiter. Im Klinikum Wahrendorff hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag 74 Fälle registriert, davon 18 beim Personal. Allerdings hatten noch weitere Testergebnisse ausgestanden.

Jagau beruhigt in Videobotschaft

In einer Videobotschaft hatte Regionspräsident Hauke Jagau davor gewarnt, den Anstieg zu dramatisieren. Es sei in Gemeinschaftseinrichtungen zu Ansteckungen gekommen, das führe zu einer erheblichen Steigerung des Inzidenzwertes, für den Rest der Bevölkerung bestehe dadurch aber keine besondere Gefahr. Außerdem würden durch mehr Tests jetzt auch mehr Corona-Infektionen entdeckt, betonte der Regionspräsident.

Auch landesweit ist der Inzidenzwert recht kräftig angestiegen, von 85,6 am Donnerstag auf 90,2 am Freitag. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen meldet das Landesgesundheitsamt mit 222,5 weiterhin für Salzgitter. Es folgt der Landkreis Cloppenburg mit 221,5, dann kommt schon der Landkreis Peine mit 174,3. Den niedrigsten Inzidenzwerte in Niedersachsen haben Lüchow-Dannenberg (24,8), der Heidekreis (32,7) und Göttingen (33,1).

Von Mathias Klein