Großeinsatz für den Rettungsdienst an der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Hannover: 14 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag Pfefferspray abbekommen, das ein 14-Jähriger im Treppenhaus versprüht haben soll. Einige Verletzte kamen ins Krankenhaus.