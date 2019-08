14. August: Das ist am Mittwoch auf dem Maschsee los

Hannover

QueerWednesday spielen live auf der Maschsee Bühne, The Beatles Connection an der Maschseequelle, Remode an der Löwenbastion und The Lopes Duo am Geibel: Also es ist am Mittwoch einiges los am See. Für die Kleinen sorgt wieder die Kinderwiese von 14 bis 19 Uhr für ordentlich Spaß und Abwechslung.

Mittwoch, 14. August

Kinderwiese an der HDI-Arena, Robert-Enke Straße 1: 14-19 Uhr: Spiel-, Bastel und Kreativangebote, Kinderyogaschule KIYO und ÜSTRA-Hüpfbus (nur bei trockener Wetterlage) werden heute angeboten.

Bolero Island/ SeeTerrassen: 80er und das Beste von heute legt DJ Nick auf Bolero Island auf.

QueerWednesday auf der

Maschsee Bühne: Um 18 Uhr geht es los mit Access Icarus (Glam-Rock). Ab 19 Uhr gibt es Conchita 4711, eine Travestie-Show. Anschließend um 20 Uhr gibt es den Top-Act für den heutigen Abend, der noch zeitnah bekannt gegeben wird. Um 20 Uhr legt DJane Gloria Viagra auf.

Hamborger Veermaster: Um 17 Uhr spielen Blaue Jungs Bolzum (Shanty-Chor) und anschließend wird um 20 Uhr zum Tanzen am See eingeladen.

Gosch-Sylt am Geibel: 18 Uhr: The Lopes Duo (Walking Evergreens, Schlager- Medleys und Oldies unplugged) spielen im Gosch-Sylt.

Restaurant Clichy / Geibel: 18 Uhr: DJ Michael Gürth legt im Bereich "Casa Blanca" auf. 20 Uhr: Fisch in Salzkruste wird im Bereich "Mama Thresl" angeboten.Anschließend gibt es Live-Musik von Alberto Saxo & Trommellichter

Löwenbastion: Um 17 Uhr geht es los mit Warm up von DJ Giorgio. Danach will um 19 Uhr: Remode, eine Depeche Mode-Coverband, für Stimmung sorgen.

Duke Irish Pub: 19 Uhr: Whiskey-Seminar im Duke: Eine willkommene Abwechslung zu Bier und Cider.

Maschseequelle: 19 Uhr: The Beatles Connection, eine Beatles-Coverband, spielt an der Maschseequelle.

Paradiso in der Nordkurve: 22 Uhr: QueerWednesday mit Gloria Viagra ( Berlin) & Disko Jutta ( Hannover) spielen in der Nordkurve.

Von jha