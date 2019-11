Hannover

Wegen des laufenden Tarifkonflikts bei der Sparda-Bank hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag die Mitarbeiter zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Als Folge waren nach Angaben von Gewerkschaftssekretär Moritz Braukmüller sechs Filialen des Geldhauses entweder komplett oder zeitweise geschlossen – außer denen in Bremerhaven, Bremen-Vegesack, Wolfsburg, Minden und Göttingen auch diejenige in Langenhagen. Nicht beeinträchtigt war die Zentrale am Ernst-August-Platz in Hannover.

Verdi droht mit längerfristigen Streiks

An dem Warnstreik beteiligten sich laut Braukmüller rund 140 von insgesamt 440 Mitarbeitern, die die Genossenschaftsbank in Norddeutschland hat. Hintergrund ist, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer in bisher zwei Verhandlungsrunden nicht einigen konnten. Verdi fordert vier Prozent mehr Gehalt für die Mitarbeiter der Sparda-Bank; außerdem eine Wahlmöglichkeit für mehr freie Tage. Die Arbeitgeber wollen es bei den derzeitigen Tarifen belassen.

Während das Bankhaus unter Hinweis auf laufende Verhandlungen keine Stellungnahme abgab, spricht Braukmüller von „beachtlicher Arroganz“ auf der Arbeitgeberseite. Den nächsten geplanten Verhandlungstermin am 11. November wolle man nur wahrnehmen, wenn es vorher ein Angebot gibt. „Ansonsten werden wir zur Urabstimmung aufrufen“, sagt der Gewerkschafts-Sekretär. Folge könnten dann längere Streiks sein.

