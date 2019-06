150 Aussteller kommen zum Gartenfestival Herrenhausen

Für die Selbstversuchsdokumentation „7 Tage...“ hat sich NDR-Reporter Hans Jakob Rausch in die Rolle eines Moderators beim Teleshopping-Sender „Channel21“ in Hannover begeben. Sein Ziel: In der Live-Sendung ein Produkt verkaufen. Doch er hat Zweifel an seinem neuen Job. Hier ist die halbstündige Doku ab sofort zu sehen.