Hannover

Die Café am Kröpcke Betriebsgesellschaft feiert in der kommenden Woche 150-Jahre-Kröpcke-Jubiläum mit gleich mehreren Veranstaltungen. So wird am Dienstag, 3. September, im Enercity-Café eine Bilderausstellung zum Thema eröffnet, am Donnerstag, 5. September eine Kaffee-Genussreise mit internationalen Spezialitäten angeboten, und am Sonntag, 8. September, wird um 15 Uhr eine Torte angeschnitten. Die HAZ lädt am Donnerstag, 5. September, um 15 Uhr zu einem Erinnerungscafé ein. Wegbegleiter und Vertreter der Stadtgesellschaft sprechen über die Bedeutung von gastronomischen Angeboten in der Innenstadt, über Aufenthaltsqualität und über Erinnerungen, die sie mit dem Café verbinden. Natürlich können sich auch Besucher einbringen. Der HAZ-Talk zum Jubiläum soll zur gemeinsamen Kaffeepause werden.

Talk mit Mövenpick-Geschäftsführer

Am Talk nimmt Mövenpick am Kröpcke-Geschäftsführer Mathias Baller teil. Baller ist seit Jahrzehnten Experte für die hannoversche Gastronomie und trifft auf den Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Martin Prenzler. Dazu kommt die Bezirksbürgermeisterin für den Bereich Mitte, Cornelia Kupsch. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung per Mail an hannover@haz.de mit dem Stichwort „Kröpcke-Jubiläum“ gebeten. Das Erinnerungscafé beginnt um 15 Uhr, die Plätze im Mövenpick sind begrenzt.

Von Jan Sedelies