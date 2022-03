Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Messerangriff auf eine 16-Jährige in einem Park in Hannover ist das Opfer auf dem Weg der Besserung. Bei der Polizei haben sich unterdessen zwei neue Zeuginnen gemeldet, die den Angriff dreier Frauen auf die Jugendliche am Dienstagabend beobachtet haben.