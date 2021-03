16-Jähriger aus Bielefeld vermisst: Er könnte in der Region Hannover sein

Bielefeld/Hannover

Die Polizei Hannover bittet um Zeugenhinweise bei der Suche nach einem Jugendlichen. Der 16-Jährige aus Bielefeld wird bereits seit vergangenem Wochenende vermisst. Es gibt allerdings Hinweise, dass sich der Junge in der Region aufhalten könnte oder aber zumindest am Hauptbahnhof Hannover umgestiegen ist.

Vermisst: Demijan. Quelle: Polizei

Demijan wurde zuletzt am Sonntag gegen 19 Uhr im Bielefelder Park für Menschenrechte gesehen. Bereits am Wochenende hatte die Polizei Hinweise darauf, dass der 16-Jährige mit dem Zug Richtung Minden unterwegs gewesen sein könnte. Offenbar reiste Demijan sogar noch weiter, weshalb die Suche nun ausgedehnt wurde.

Hinweise an die Bielefelder Polizei

Zeugen, die den 16-Jährigen am Hauptbahnhof Hannover oder in der Region gesehen haben, können sich unter Telefon (0521) 545-0 an die Bielefelder Polizei wenden.

Von Peer Hellerling