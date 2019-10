Hannover

Die Polizei Hannover wendet sich im Fall des vermissten 16-jährigen Rajeh K. mit einer besorgniserregenden Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Ermittler hätten Hinweise, dass der Jugendliche, der im Rollstuhl sitzt, Selbstmordabsichten haben könne. Deshalb wird dringend um Hinweise auf den 16-Jährigen gebeten. Er ist etwa einen Meter groß, hat schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 16-Jährige eine schwarze Jeans und einen gleichfarbigen Pullover ohne Kapuze. Beobachtungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 36 20 entgegen.

Vermisst: Rajeh K. Quelle: Polizei Hannover

Auch nach dem Einsatz von Spürhunden gibt es weiterhin keine Spur von dem vermissten Rajeh K. Der 16-Jährige sitzt in einem Rollstuhl und war zuletzt am Donnerstagabend in der elterlichen Wohnung an der Straße Lehmbuschfeld gesehen worden. Da sich der Junge möglicherweise in einer gefährlichen Lage befindet, hatte die Polizei bereits am Freitag ein Foto von dem körperlich schwer beeinträchtigten Jungen veröffentlicht und die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen.

Von red/ir