Hannover

Es ist wieder jede Menge los am See. Auf der Maschsee-Bühne spielen heute Sixpash und John Eid & Band. Mr. Rod covert Rod Stewart an der Löwenbastion, und auf der Kinderwiese gibt es wieder von 14 bis 19 Uhr Spiel, Spaß und Spannung für die Kleinen. Außerdem spielt die AC/DC-Frauen-Coverband Black/Rosie an der Maschseequelle.

Freitag, 16. August

Kinderwiese an der HDI-Arena, Robert-Enke Straße 1: 14–19 Uhr: Spiel-, Bastel und Kreativangebote, Kletter- und Bewegungsparcours, Nintendo-Sommertour mit aktuellen Videospielen für die mobile TV-Konsole sowie Eis von Kuhlmanns Hof und Knusperhütte mit Kaffee, Getränken und allerlei Leckereien.

Waldkater meets Spain: 21 Uhr: DJ-Abend unter dem Motto Latin Urban Beats-Party.

Bolero Island/ See-Terrassen: Radio ffn meets Bolero Island mit DJ Simon.

Radio 21 präsentiert auf der Maschsee-Bühne: 19 Uhr: Sixpash (Party-Rock-Cover) sorgt für rockige Atmosphäre. 21 Uhr: John Eid & Band – bekannt von The Voice of Germany (Livemusik der Achtziger bis heute) spielt ebenfalls heute auf der Maschsee-Bühne.

Hamborger Veermaster: Um 15 Uhr singt der Shanty-Chor Hallerschipper, um 17 Uhr spielt Lui & Fiete (Küstenspaß von der Waterkant), und ab 20 Uhr wird getanzt.

Restaurant Clichy/ Geibel: 18 Uhr: DJ Svenny legt im Bereich „Casa Blanca“ auf.

Löwenbastion: 17 Uhr: DJ Giorgio spielt um 17 Uhr. Um 18 Uhr folgt eine Local Support Band (t.b.a.), und ab 19.30 Uhr singt Mr. Rod ( Rod Stewart-Cover)

Duke Irish Pub: 20 Uhr: Paul & Chris sorgen für Live-Musik.

Maschseequelle: 16 Uhr: R.O.C.K. spielen Rock und Pop, NDW und Schlager.20 Uhr: Black/Rosie (AC/DC-Coverband mit reiner Frauen-Power).

Paradiso in der Nordkurve: 22 Uhr: Soulful mit DJ-Team Henning & Semih (Soulful Music).

Von jha