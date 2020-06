Hannover

Der Corona-Lockdown ist im Grunde vorbei, die Corona-Krise aber ist es noch nicht. In vielen Bereichen des Lebens wirken die Restriktionen fort und für Unternehmen sind diese Einschränkungen teilweise existenzbedrohend. Entsprechend liegt auch der Fokus der Politik auch in dieser Woche weiter auf der Bewältigung dieser Krise.

Regionsversammlung stimmt über Finanzdezernentin ab

Regionspräsident Hauke Jagau hat Cordula Drautz am 22. Mai als Kandidatin für den Posten der Finanzdezernentin vorgeschlagen. Quelle: Michael Wallmüller

Es ist kein einfacher Zeitpunkt für einen Start in einen neuen Job –insbesondere, wenn der auch noch mit kommunalen Finanzen zu tun hat. Die 38-jährige Cordula Drautz will dennoch in diesen Tagen von Berlin nach Hannover wechseln, um hier fortan als Finanzdezernentin den Millionenhaushalt der Region zusammenzuhalten. Damit sie loslegen kann, muss sie allerdings noch von der Regionsversammlung gewählt werden – das soll am Dienstag geschehen. Bei der Sitzung sollte Drautz dann gleich gut zuhören, die Mandatsträger beraten nämlich auch die Auswirkungen der Coronakrise auf die Regionsfinanzen.

Bund und Länder beraten Corona-Regeln

Wie geht es weiter im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie? Am Mittwoch treffen sich die Regierungschefs der Länder und die Bundeskanzlerin, um darüber zu beraten, welche Restriktionen nötig und welche Lockerungen ab kommender Woche möglich sind. Zuletzt hatten sich die Bundesländer eher in Lockerungen übertroffen und trotz einzelner Hot-Spot-Ausbrüchen etwa in Göttingen oder Langenhagen sind die Infektionszahlen insgesamt niedrig geblieben. Daher hoffen insbesondere Betreiber von Kinos und Theatern, dass ihnen nun ebenfalls eine Perspektive zum Neustart gegeben wird.

Zwei Spiele im Saisonendspurt für Hannover 96

Edgar Prib (li.) und Jannes Horn: Dürfen sie diese Woche wieder jubeln? Quelle: Kaletta

Am liebsten würde Hannover 96 diese Saison wohl einfach abhaken – und das kann sie auch bald, denn die zweite Bundesliga steckt mitten im Saisonendspurt. In dieser Woche absolvieren die Roten ihre Ligaspiele 32 und 33 von insgesamt 34. Am Mittwoch um 18.30 Uhr steht ein Heimspiel gegen den zurzeit deutlich krisengeschüttelteren FC St. Pauli auf dem Plan. Und am Sonntag werden die 96er um 15.30 Uhr als Gastmannschaft bei Erzgebirge Aue erwartet.

Gelbe Tonne statt Sack? Die Region muss entscheiden

Gelbe Säcke vor der Haustür gehören in Hannovers Stadtteilen einmal wöchentlich zum Straßenbild. Quelle: Robert Michael/dpa

Soll der gelbe Sack in der Region Hannover tatsächlich verpflichtend durch eine gelbe Tonne ersetzt werden? Was sicherlich zur Schönheit des Straßenbilds beitragen würde, stellt in vielen Mehrparteienhäusern in Hannovers Gründerzeitvierteln eine Herausforderung dar: Wo sollen die Wertstoffcontainer (denn eine Tonne würde für alle Haushalte im Haus niemals reichen) hin? Die Entscheidung, den gelben Sack endgültig zu entsorgen, stößt daher auf Skepsis. Auch im Abfallwirtschaftsausschuss der Region, der das Thema an diesem Donnerstag berät, sind daher heftige Diskussionen zu erwarten.

Opernpremiere in den Herrenhäuser Gärten

Voller Körpereinsatz für die „Summer Session“ im Gartentheater: Giovanni Visone vom Staatsballett Hannover in Herrenhausen. Quelle: Robert Robinson

Es ist eine dreifache Premiere für die Oper an diesem Freitag: Nicht nur nimmt das Ensemble den Betrieb nach der Corona-Zwangspause wieder auf, erstmals inszeniert die Oper ein Stück im Freien und erstmals wird es von Hannovers künftigem Generalmusikdirektor Stephan Zilias geleitet. Auf dem Programm steht eine Kammeroper des Schweizers Frank Martin. Der hat seine Oper „Le Vin herbé“ den schwierigen Bedingungen der Nachkriegszeit angepasst: 1948 wurde das klein besetzte Stück bei den Salzburger Festspielen mit zwölf Sängern, sieben Streichern und einem Klavier uraufgeführt. Am Freitag ist Premiere im Gartentheater des Schlosses Herrenhausen, weitere Vorstellungen starten am 21., 24., 26. und 28. Juni sowie am 4., 8., 10. und 12. Juli jeweils um 21 Uhr.

