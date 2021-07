Hannover

Passanten haben in der Nordstadt einen 17-Jährigen bei einem Autoaufbruch beobachtet und ihn festgehalten, bis die per Notruf alarmierte Polizei eintraf. Zwischenzeitlich unternahm der Minderjährige einen erfolglosen Fluchtversuch, indem er einer 25-jährigen Frau an den Haaren zog und sie dadurch verletzte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Polizei hatte der 17-Jährige am Dienstag gegen 21 Uhr mit einem Stein die Fensterscheibe eines geparkten Autos eingeworfen – mutmaßlich auf der Suche nach Wertgegenständen. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen versuchten schweren Diebstahls und Körperverletzung.

Von Bernd Haase