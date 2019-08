Hannover

Heute

ist der letzte Tag des Maschseefests. Wer das Wochenende im Herzen von Hannover ausklingen möchte, kann sich unter anderem auf Musik auf der Maschsee-Bühne und in der Löwenbastion freuen. Außerdem erwartet die kleinen Gäste ein letztes Mal die Kinderwiese von 14 bis 19 Uhr, und für Ratefüchse gibt es die Quiz-Night im Duke Irish Pub.

Sonntag, 18. August

Kinderwiese an der HDI-Arena, Robert-Enke Straße 1: 14-19 Uhr: Spiel-, Bastel und Kreativangebote, Kletter- und Bewegungsparcours, Nintendo Sommertour mit aktuellen Videospielen, Johanniter-Aktionen (Bobby Cars, Rettungswagen zum Anfassen, Hüpfburg) sowie Eis von Kuhlmanns Hof

Platz am Anleger Stadion: 11.30 Uhr: Der Seemanns-Chor Hannover präsentiert Lieder von der Seefahrt und der Waterkant. 14-15 Uhr: Die Rollstuhlsportgemeinschaft Hannover (RSG) präsentiert verschiedene Sportarten für Menschen mit und ohne Handicap

Show am Anleger Stadion: 15-18 Uhr: Das Universal Druckluft Orchester (Ensemble einzigartiger, mechanischer Musikapparaturen) und Andy Snatch (Entertainer, Juggler, Professional Fool) zeigen ihre Show.

Nähe SeeBiergarten: 14-21 Uhr: Es wird Schach gespielt mit dem Polizei-Schach-Club- Hannover

Walk Act am Nordufer: 15-18 Uhr: Monsieur Momo und Teatime with the Brexit Man ( Thommi Baake mit Ukulele) bilden den heutigen Walk Act.

Waldkater meets Spain: 17 Uhr: Der DJ-Abend unter dem Motto Salsa Domingo-Party soll für argentinischen Flair sorgen.

Bolero Island/ SeeTerrassen: Abrissparty mit den Allstars: zum Schluss feiert es sich am besten.

Maschsee Bühne: 13 Uhr: Chalance (Hits der Jazzgeschichte sowie Latin Jazz, Swing und Pop)15 Uhr: Die kre|H|tiven Stunden – Das kre|H|tiv Netzwerk Hannover präsentiert Feathers and Greed (zwei Gitarren, drei Stimmen, Percussion und Cello), Olaf Steinl (Märchenerzähler), Curly & Lion (musikalische Reise aus Pop, Funk, Soul und Jazz) 18 Uhr: Juliano Rossi (The New Generation of Swing)20 Uhr: Soul Control (Soulklassiker der 60er und 70er)

Hamborger Veermaster: Um 12 Uhr singt der Wunstorfer Shantychor. Ab 15 Uhr spielen De Leineschippers ut Hannover (Shanty-Chor) und um 20 Uhr wird getanzt am See.

Gosch-Sylt am Geibel: 11 Uhr: Das Gute-Laune-Frühschoppen mit Dick & Durstig gibt es am Geibel.

Restaurant Clichy / Geibel: 10 Uhr: Brunch & Frühschoppen mit Chris & Bodo im Bereich „Casa Blanca“ und Live-Musik von Alberto Saxo & Trommellichter

Löwenbastion: 11 Uhr: Jazzfrühschoppen mit den Ellingtones gibt es heute in der Löwenbastion. 16 Uhr: Closing Party mit DJ Alexsey & Percussion by Trommellichter sowie als Hauptact The Disco Boys (House und Disco-Tracks)

Duke Irish Pub: 18 Uhr: Ein letztes Mal für dieses Jahr heißt es Quiz-Night zu Bier und Cider im Duke.

Maschseequelle: Um 12 Uhr gibt es Jazz-Frühschoppen mit Deja Nero (Jazz-Formation um Lothar Krist). Ab 15 Uhr singt das Toto-Cover inToTos und um 19 Uhr folgt Evil Elvizz ( Elvis Presley-Show)

Von jha