Kay Stiegler ist mit Helm und Kettenhemd unschwer als Ritter zu erkennen, legt aber Wert darauf, dass die Bezeichnung auch Bestandteil seines Namens ist. Gemeinsam mit seinem Knappen Jonas Schmidt mischt er sich unters Volk auf der Georgstraße beim Entdeckertag der Region. Die beiden bereichern so die Szenerie und machen nebenbei auch noch Werbung für den Katharinenmarkt zu Hoya, ein Mittelalterspektakel an der Mittelweser am vorletzten Septemberwochenende.

80.000 gehen auf Tour

Weil das Wetter mitspielte, stimmten die Besucherzahlen beim Entdeckertag. Rund 180.000 Männer, Frauen und nicht zuletzt Kinder nutzten nach Angaben der Region das Angebot. 80.000 steuerten eines der 49 Ausflugsziele in der Stadt, dem Umland und den angrenzenden Landkreisen an, 100.000 bevölkerten die Info-Meile und die Plätze vor den sieben Bühnen in der Innenstadt.

„Entdecken! Forschen! Wissen schaffen!“ lautete das Motto des Tages. „Ich glaube, dass man jeden für Forschung und Wissenschaft begeistern kann, wenn die Inhalte interessant dargestellt werden“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau.

Großes Interesse am Wellenkanal

Spitzenreiter bei den Ausflugszielen war dann auch eine Wissenschaftseinrichtung. Rund 5000 Ausflügler sahen sich den großen Wellenkanal im Forschungszentrum Küste (FZK) der Leibniz Universität in Marienwerder an, der zum ersten Mal Programmbestandteil war. „Mit soviel Zuspruch hatten wir gar nicht gerechnet“, erklärte Stefan Schimmels vom FZK. Ganz und gar nicht begeistert waren hingegen Besucher beim Campus in Garbsen: Dort mussten die Führungen wegen Sicherheitsbedenken kurzfristig abgesagt werden – und die Gäste grummelten hörbar. Im historischen Pferdestall der Uni in der Nordstadt lautete das Motto „ Hannover trifft China“ – Teezeremonie, Schnuppersprachkurse sowie Kalligraphien zum Besichtigen und Kaufen zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe bot das Konfuzius-Institut Hannover an.

Im ehemaligen Pferdestall am Schneiderberg zeigt Dong Lin eine chinesiche Teezeremonie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Rund 3000 Entdecker pilgerten ins Abfallzentrum Lahe und nutzten dort unter anderem die Gelegenheit, auf die ehemalige Deponie zu steigen und den Ausblick auf Hannover zu genießen. 2200 Hobbyforscher waren in der Mergelgrube in Sehnde-Höver unterwegs und suchten Fossilien.

Heiß begehrte Ballons bei der Bahn

Der Entdeckertag dient auch als Werbeveranstaltung für Busse und Bahnen. Der Großraum Verkehr Hannover (GVH) und die angeschlossenen Verkehrsunternehmen waren deshalb auf der Infomeile prominent vertreten. Den Vogel schoss die Deutsche Bahn ab, die Luftballons in Form einer Regio-S-Bahn mit Gas aufblasen ließ. Die dreijährige Emyli bekommt einen und wird so für ihre Geduld beim Schlangestehen belohnt. Bahnmitarbeiterin Jennifer Bülter und ihre Kollegen waren pausenlos im Einsatz. „Als Belohnung gibt es Kinderlachen, das ist Balsam für die Seele“, sagte sie. Die Bilanz am Ende des Tages: 6000 Ballons wurden aufgeblasen, viele schwebten an den Griffen von Kinderwagen und -karren.

Die Ballons waren für Kinder auf dem Opernplatz ein Highlight. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Fachbereich politische Bildung der Region kürte mit einem Quiz Regionskönige, die sich eine Pappkrone aufsetzen durften. Nebenan beim Fachbereich Integration absolvierten Besucher Auszüge aus dem Einbürgerungstest. „Für die Teilnehmer ist es ein Perspektivenwechsel und ein Aha-Erlebnis“, sagte Mitarbeiterin Mila Marinova.

Der nächste Termin steht schon

Wer wollte, konnte den Tag in der City mit einer Pilgertour von Bühne zu Bühne verbringen, sich Sport, Comedy, Theater ansehen und natürlich Musik hören. Hannovers inklusive Band „Die Eisbrecher“ um Christian Kunz zählten neben den Pop-Sängerinnen Laura Lato und Lotte zu denen, die die Hauptbühne auf dem Opernplatz rockten. Auf dem Kröpcke war die populäre Jazzkantine aus Braunschweig der Rausschmeißer aus dem Tagesprogramm. Wer vormerken will: Am 13. September 2020 ist wieder Entdeckertag – dann zum 33. Mal.

