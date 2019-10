Nordstadt

Etwa 19 Bäume rund um das Areal Im Moore 11a am östlichen Rand des Universitätsbereichs in Hannovers Nordstadt müssen gefällt werden. Am 1. Oktober wurden bereits zwei Bäume geschlagen, die restlichen sollen ab Montag, 7. Oktober, abgeholzt werden. Grund ist der Neubau der Leibniz School of Education (LSE),...