Hannover

Die Polizeidirektion Hannover sucht nach dem 19 Jahre alten Daniel S. aus Ricklingen. Er gilt seit November als vermisst. Der Behörde liegen Hinweise vor, dass sich der junge Mann möglicherweise etwas antun will. Die Ermittler suchen Zeugen.

Wird seit November vermisst: Daniel S. aus Ricklingen. Quelle: Polizei

Daniel S. war am 11. November zuletzt an seiner Ricklinger Wohnung gesehen worden. Am 2. Dezember hatten Angehörige den jungen Mann bei der Polizei als vermisst gemeldet. Damals hatte die Polizei keinen Hinweis auf Fremd- oder Eigengefährdung in dem Fall.

Am 30. Dezember erschienen die Angehörigen erneut bei der Polizei, weil sie noch immer keinen Kontakt mit dem 19-Jährigen herstellen konnten. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich dann doch Hinweise darauf, dass sich der junge Mann möglicherweise etwas antun könnte.

Alle Maßnahme der Polizei in diesem Fall sind bislang ins Leere gelaufen. Deshalb haben die Ermittler jetzt ein Foto von Daniel S. veröffentlicht. Der Gesuchte ist 1,75 Meter groß und schlank. Er spricht hochdeutsch. Hinweise nimmt die Polizei in Ricklingen unter der Nummer (0511) 1 09 30 17 entgegen.

Von Tobias Morchner