Hannover

Es war eine kühne Idee, mit der Hannover in der Kulturhauptstadtbewerbung punkten wollte: Gärten auf den Dächern der Innenstadt, verbunden durch Brücken, die Spaziergänge in luftiger Höhe ermöglichen und das Stadtklima positiv beeinflussen sollten. Die Kulturhauptstadtbewerbung ist mittlerweile gescheitert, doch für das so genannte Roofwalk-Projekt gibt es jetzt neuen Schub: Nach Angaben der SPD-Bundestagsabgeordneten Yasmin Fahimi will der Bund 2,7 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung stellen.

Das Geld werde aus dem Investitionsprogramm zur Anpassung von Park- und Grünflächen an den Klimawandel abgerufen, teilte Fahimi am Mittwoch mit. „Ein weiteres Leuchtturmprojekt für Hannover ist damit gesichert – das war mir wichtig. Das ist ein schöner Erfolg für Hannover“, sagte die Bundestagsabgeordnete.

„Die Idee strahlt aus“

Die ursprüngliche Idee für die Roofwalk-Gärten hatte Hannovers Gartenchef Ronald Clark bereits im Jahr 2018. In Hannovers Rat war die Idee schon damals mit Begeisterung quer durch die Parteien aufgenommen worden und spätestens seit Januar dieses Jahres wurde das Vorhaben von den Kommunalpolitikern unabhängig von der laufenden Kulturhauptstadtbewerbung verfolgt. „Die Idee strahlt aus“, freute sich Piraten-Vertreter Adam Wolf. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke fand, dass die Ratspolitik Visionen entwickeln dürfe, auch wenn sie manchmal schräg seien. SPD-Fraktionschef Lars Kelich sagt jetzt, dass das Projekt ein Baustein bei der Diskussion zu einer zukunftsfähigen Innenstadt sein könne. „Es wird sicherlich die Aufenthaltsqualität und den Erlebniswert der Innenstadt steigern und weitere Menschen in die Innenstadt ziehen.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Kritisch hat sich dagegen noch im Januar Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) gezeigt: „Wir müssen die Statik prüfen und mit den Gebäudeeigentümern sprechen.“ Aus ökologischer Sicht stehe der Roofwalk nicht an erster Stelle – andere Grünflächen hätten einen deutlich höheren Effekt für das Stadtklima.

Von Heiko Randermann