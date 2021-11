Hannover

Ab heute gelten verschärfte Corona-Regeln in der Region Hannover. Das betrifft auch den Kulturbetrieb – und wirft bei vielen Ticketkäufern die Frage auf, was mit bereits gekauften Eintrittskarten von Menschen passiert, die die 2-G-Bedingungen nicht erfüllen, also weder geimpft noch genesen sind. In der Oper beispielsweise gibt es das Geld zurück, wie Sprecherin Christiane Hein sagt. Die Begründung nicht nur hier lautet: Die Vertragsbedingungen, die beim Kauf der Karten galten, haben sich geändert, insofern hat jeder das Recht, seine Karte zurückzugeben. Eigentlich wollte das Staatstheater in seinen Spielstätten erst später auf die 2-G-Regelung umstellen und wurde nun von der Verordnung der Region eingeholt. Bei der Pro-Musica-Konzertreihe ist es anders, hier wurde die Saison bereits unter 2-G-Bedingungen gestartet.

Beim Pavillon sind entsprechende Rückläufer bislang selten, sagt Mitarbeiterin Lara Hamann, aber auch hier gibt es das Geld zurück, wenn die Veranstaltung nachträglich auf 2-G-Bedingungen umgestellt wird. Der Pavillon war mit einem Mix aus 3-G- und 2-G-Veranstaltungen in die Indoorsaison gestartet, muss nun aber umdisponieren.

Theater am Aegi: Ab Januar können Gutscheine umgetauscht werden

Im Theater am Aegi ist das ähnlich, hier gibt es aus dem gleichen Grund das Geld zurück. Auch für abgesagte Shows kann man seine Karte gegen den Kaufwert eintauschen, für verschobene Shows werden noch bis zum Jahresende Gutscheine ausgegeben, ab dem 1. Januar gibt es auch für diese laut Theaterchef Jürgen Hoffmann das entsprechende Geld zurück. „Da rechnen wir schon mit vielen, die das machen werden“, sagt Hoffmann.

Interessant ist die Quote der zurückgegebenen Karten wegen 2G. Seit die Agentur Hannover Concerts, die das Aegi hauptsächlich bespielt, die 2-G-Regel eingeführt hat, haben „zwischen 15 und 22 Prozent“ der Kunden ihre unter anderen Bedingungen erworbenen Karten zurückgegeben. Ebenso interessant: Bei 3-G-Veranstaltungen war die Quote der Rückzieher genauso hoch.

Von Uwe Janssen