Hannover

Die Einführung der 2-G-plus-Regel führt zu langen Schlangen an den Schnelltestzentren in Hannover. Obwohl sie vorher einen festen Termin gebucht hatten, mussten Menschen teilweise mehr als eine Stunde warten, bevor sie getestet wurden. Am Schnelltestzentrum auf dem Opernplatz, wo sowohl mit als auch ohne Termin getestet wird, warteten am Mittwochvormittag etwa 100 Menschen. Auch an den Testzentren in der Hildesheimer Straße, am Altenbeekener Damm und an der Lutherkirche waren die Wartezeiten so lang, dass einige Testwillige wieder abzogen.

„Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht“, sagte Jörg Lohe nach mehr als einer Stunde in der Schlange am Opernplatz. Quelle: Samantha Franson

Seit Mittwoch, 1. Dezember, gilt in Hannover in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2-G-plus-Regel. Wer ins Restaurant, ins Kino oder zum Friseur möchte, muss nicht nur geimpft oder genesen sein, sondern auch einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen. Ein Schnelltest darf maximal 24, ein PCR-Test maximal 48 Stunden alt sein.

„Viel zu wenige Testzentren“

Die langen Schlangen führten bei vielen Wartenden zu Unmut. „Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht“, sagte Jörg Lohe nach gut einer Stunde Wartezeit am Opernplatz. Er wolle am Abend Essen gehen und benötige dafür einen Test. Dass mehr getestet wird, halte er grundsätzlich für richtig. „Aber es gibt offenbar viel zu wenige Testzentren“, sagte der 66-Jährige. Wenn das so weitergehe, werde er wohl erstmal nicht mehr ins Restaurant gehen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gisela Steinhauer benötigte den Test für einen Termin bei ihrer Kosmetikerin. Sie bemängelte die Organisation der Testzentren. Quelle: Samantha Franson

Auch Gisela Steinhauer forderte eine bessere Organisation. Die 63-Jährige wartete an der Hildesheimer Straße auf ihren Test, den sie für einen Termin bei ihrer Kosmetikerin benötigte. „Man wartet hier stundenlang und es gibt noch nicht einmal eine Toilette, die man benutzen kann.“ Ihren Termin habe sie aus Solidarität mit ihrer Kosmetikerin nicht abgesagt. „Wenn jetzt gar keiner mehr kommt, wäre das für viele der Ruin. Ich befürchte, dass 2-G-plus eine Art Lockdown durch die Hintertür werden könnte.“ Angesichts der hohen Infektionszahlen halte sie die Maßnahme aber grundsätzlich für legitim.

Von Yannick von Eisenhart Rothe