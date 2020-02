Hannover

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Hannovers Innenstadt zwei mutmaßliche Geldfälscher vorläufig festgenommen. Die Ermittler hatten den beiden Verdächtigen eine Falle gestellt und waren zum Schein auf den Ankauf von Blüten eingegangen. Nach der Übergabe nahmen die Beamten die beiden Italiener fest. Einer von ihnen sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Bei ihm besteht Fluchtgefahr. Sein Komplize wurde nach seiner Befragung wieder entlassen. „In seinem Fall liegt kein dringender Tatverdacht vor“, sagt Oliver Eisenhauer von der hannoverschen Staatsanwaltschaft.

Polizisten geben sich als Käufer aus

Intensive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei waren den Festnahmen vorausgegangen. Die Ermittler hatten sich im Internet Zugang zu einer nicht-öffentlichen Gruppe eines sozialen Netzwerks verschafft, in der die 29 und 38 Jahre alten Männer die gefälschten Scheine angeboten hatten. Sie gaben sich online als interessierte Käufer aus und vereinbarten schließlich ein Treffen mit den Fälschern zur Abwicklung eines Geschäfts.

Die beiden Fälscher erschienen wie verabredet am Dienstagnachmittag in der Warmbüchenstraße. Sie hatten 103 gefälschte 20-Euro-Scheine bei sich, die sie den Beamten für 600 Euro verkauften. Als das Geschäft abgewickelt worden war, gaben sich die Käufer als Polizisten zu erkennen und nahmen die Männer vorläufig fest.

Anschließend durchsuchten die Ermittler die beiden Wohnungen der Verdächtigen in der Innenstadt. Dabei stellten sie weitere 52 Blüten – 20-, 50-, und 100-Euro Scheine – sicher. Zudem nahmen sie Laptops, Handys und weitere gefälschte Dokumente mit. Noch ist unklar, wie lange die Männer bereits gefälschte Banknoten in Umlauf bringen. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel ist noch nicht abgeschlossen. Die Behörden werfen den Verdächtigen Geld- und Urkundenfälschung vor. Bei einer Verurteilung könnte auf die Männer eine Haftstrafe zukommen.

Von Tobias Morchner