Hannover

Seit 20 Jahren gibt es die Internationale A-cappella-Woche in Hannover, und seit 20 Jahren wird mit Plakaten in der Stadt dafür geworben. Legt man die Plakate in eine Reihe, fällt auf, dass die Macher in den ersten zehn Jahren stets die Namen der beteiligten Gruppen auf die Plakate gedruckt hatten. Dann war Schluss damit. Es war einfach nicht mehr nötig. Der Name A-cappella-Woche war zum Markenzeichen geworden.

Knabenchor sind bei Viva Voce mit

Auch zur Jubiläumsausgabe des Festivals, die vom 25. April bis zum 3. Mai in Hannover stattfindet, reicht das Festivallogo auf den Plakaten. Wer wann wo auftritt, erfährt das interessierte Publikum aus dem Festivallflyer oder auf der Festivalseite im Internet (www.acappellawoche.com). Eröffnet wird die Woche der Vokalmusik am 25. April mit einem Konzert von Viva Voce in der Basilika St. Clemens in Hannover. Die Sänger von Viva Voce waren alle Mitglieder des berühmten Windsbacher Knabenchors. Weil es sich bei dem Ensemble also um so etwas wie Kollegen handelt, wird der Knabenchor Hannover das erste Lied des Konzerts singen.

Bewährtes Format

Zwei Ensembles waren schon bei der ersten Ausgabe der A-cappella Woche dabei: das Trio Mediaeval, das seine mittelalterlichen Balladen und traditionellen Lieder aus Norwegen am 30. April in der Kreuzkirche in Hannover präsentiert, und die berühmten King’s Singers. Sie sollen am 2. Mai im Großen Sendesaal des NDR-Funkhauses auftreten. Gabriel Crouch, der frühere Bariton der King’s Singers, tritt zudem am 28. April mit seinem Ensemble Gallicantus in der St.-Andreas-Kirche in Springe auf. Crouch wird als „Conductor in Residence“ während der Festivalwoche seine Erfahrungen in Workshops an junge Chorleiterinnen und Chorleiter weitergeben.

Wettbewerb für junge Ensembles

Weil man bewährte Formate beibehalten soll, gibt es wieder eine A-cappella-Nacht mit vier verschiedenen Gruppen. Drei davon stehen bereits fest, die vierte Gruppe, die am 1. Mai auftreten wird, wird der Gewinner des A-Capideo-Wettbewerbs sein: Junge A-cappella-Gruppen können sich dabei mit einem Video (einzureichen bis zum 1. April) auf der Facebook-Seite der A-cappella-Woche (www.facebook.com/acappellawoche) bewerben. Wessen Video die meisten Likes bekommt, darf am 1. Mai im Theater am Aegi auf der Bühne stehen.

Das Abschlusskonzert der A-cappella-Woche ist in XXL geplant. Am Sonntag, 3. Mai, singen zum Finale die Ringmasters aus Schweden, die deutsche Gruppe Anders, Jazzation aus Ungarn und die King’s Singers im Kuppelsaal.

Karten im Vorverkauf gibt es in allen HAZ-Ticketshops.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt