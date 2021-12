Kleefeld

Das Alter hatte ihnen zugesetzt. Sie waren krank, eine von ihnen schon hohl, wie sich später herausstellte. Die vier strammen Pappeln schmückten gut 65 Jahre lang einen Innenhof in der Kleefelder Fichtestraße – nun waren sie ein Sicherheitsrisiko. Ein Gutachten riet, die Bäume zu „entnehmen“. Ein schwerer Sturm hätte die gut 30 Meter hohen Stämme umstürzen können, mit unabsehbaren Folgen für die umliegenden Wohnhäuser.

Das Fällen und Abtransportieren der Bäume erforderte einigen logistischen Aufwand. Wie in so vielen hannoverschen Innenhöfen liegt auch der Garten mit den Pappeln in einer geschlossenen Bebauung. Es gibt also keine Zufahrt für einen Lastwagen, der das Holz wegschaffen könnte, und erst recht nicht ausreichend Platz zum Flachlegen der Bäume.

Der Kran hievt die Baumriesen – jeder mehr als drei Tonnen schwer – über die angrenzenden Hausdächer. Quelle: Hans-Peter Wiechers

Ein Kletterer hängt mit am Haken

Für „Olle Zwutschen“, ein Unternehmen, das auf komplizierte Baumfällungen spezialisiert ist, war die Entsorgung der Pappeln kein ungewöhnlicher Auftrag. Mehr als 3000 sogenannter „Kranfällungen“ hat das Team bereits erledigt. „Schadlos“, wie man betont. Ein 200-Tonnen-Kran hievte die Baumriesen – jeder mehr als drei Tonnen schwer – über die angrenzenden Hausdächer. Am Haken hing dabei nicht nur der Baum, sondern auch ein Industriekletterer, der in schwindelnder Höhe die Tragekette anbrachte und die Reise durch die Luft mitmachte, nachdem am Boden sein Kollege mit der Motorsäge zum finalen Schnitt angesetzt hatte. Der mächtige Kran war bei diesem Projekt übrigens noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Er überwindet auch Höhen bis zu 60 Meter.

Zur Mittagszeit waren die vier Pappeln gefällt und über die Dächer gehoben. Einen weiteren Tag war die Häckselmaschine im Einsatz. Im Innenhof neben der Fichtestraße steht jetzt noch eine gut drei Meter hohe „Restpappel“, die – eingekleidet in ein üppiges Efeukleid – Nistplätze für Vögel bietet.

