Hannover

Die Übernachtungszahlen in Hannover und Umland steigen seit Jahren kontinuierlich – von 2014 bis 2018 um etwa 10 Prozent auf zuletzt 4,05 Millionen im Jahr. Zwar schwächeln die Großmessen. Als Ersatz erfindet die Messegesellschaft ständig neue Branchen- und Fachevents, dazu behauptet sich Hannover zunehmend als Kongressstadt, und auch der Städtetourismus lockt zunehmend Publikum an. Weil zuletzt mehrere Hotels in Hannover geschlossen hatten und die Bettenzahl insgesamt gesunken ist, ist die Branche jetzt wieder attraktiv für Investoren und Ketten. 22 neue Hotelprojekte sind frisch eröffnet, gerade im Bau oder konkret in Planung.

„Stadtmarketing macht einen tollen Job“

„Vor zehn Jahren waren die Hotelzimmer von freitags bis montags oft leer, wenn die Geschäftsreisenden abgefahren waren – das ist heute dank des Städtetourismus und des Kongressgeschäfts anders“, sagt Thomas Nixdorf, der 2009 das Intercity-Hotel an der Rosenstraße als Direktor eröffnet hat und jetzt das neue Intercity-Hotelhochhaus am Hauptbahnhof managt. „Auch die Verweildauer der Gäste hat sich erhöht – das Stadtmarketing um Hans Nolte macht einen tollen Job.“

Aktuell fast 50 große Hotels in Hannover

45 Hotels mit etwa 9100 Betten gab es bis Anfang 2019 in der Stadt Hannover, dazu 46 Garni-Hotels, die meist familienbetrieben sind, und 66 weitere Beherbergungsbetriebe mit zusammen etwa 13.800 Betten. Regionsweit sind es sogar gut 30.000 Betten, davon 21.500 in Hotels oder Garni-Hotels. Aktuell sind zehn neue Hotels mit 1350 Zimmern im Bau oder frisch eröffnet. Dazu sind weitere zwölf Hotels konkret geplant, sie sollen 1700 zusätzliche Zimmer bieten.

Diese Hotels haben gerade eröffnet

Ludwigstraße

Langenhagen

Diese Hotels sind im Bau

Zuletzt hatte im Herbst an der Herschelstraße das fensterlose Box-Hotel mit 104 Zimmern eröffnet. Bereits in Betrieb sind außerdem das Loftstyle-Hotel an der Gradestraße (350 Zimmer), das kleine Hotel Boutique 026 an der(43 Zimmer) und indas Dormero-Airport (159 Zimmer).

Das Intercity-Hotelhochhaus hinterm Hauptbahnhof (220 Zimmer) steht kurz vor der Eröffnung, am 10. Februar wird der erste Gast erwartet. Ebenfalls auf der Zielgeraden sind das Me-and-all-Hotel (143 Zimmer) am Aegi, wo aufwendig ein historischer Altbau modernisiert wurde, sowie das NH-Hotel (89 Zimmer) am Klagesmarkt. Für 2020 stehen außerdem Eröffnungen bevor im B&B-Hotel (150 Betten) gegenüber der Conti-Zentrale an der Vahrenwalder Straße sowie im Loginn by Achat (100 Betten) an der Karlsruher Straße in Laatzen. Für das Motel One an der Georgstraße gegenüber der Oper hatte sich der Umbaustart verschoben, die Eröffnung ist für 2021 geplant.

Diese Hotels sind in Planung

Sichtbar begonnen hat die Entkernung im ehemaligen Maritim-Grandhotel gegenüber dem Neuen Rathaus. Dort will die Berliner Intown bis 2022 wieder ein 280-Zimmer-Hotel einrichten. Im Seitenbau des Bredero-Hochhauses plant das britische Unternehmen Citygrove ein 220-Betten-Hotel. Neben der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm ist ein Adapt-Hotel mit 200 Zimmern geplant. Am Steintor soll auf dem Grundstück der bisherigen Spielothek ein 167-Zimmer-Hotel entstehen, im Expo-Park ein 155-Zimmer-Dorint-Hotel. Dazu will das Designhotel Wienecke XI. in Wülfel einen Erweiterungsbau mit 102 Zimmern errichten, wartet aber dringend auf die Baugenehmigung. Und am ehemaligen Hauptgüterbahnhof Weidendamm ist ebenfalls ein 80-Zimmer-Hotel geplant.

Zusätzlich sind fünf weitere Hotelprojekte angemeldet, darunter etwa eines von einer Ikea-Tochtergesellschaft nahe dem Messegelände und eines im denkmalgeschützten Poelzig-Bau am Kanal in Vinnhorst.

Von Conrad von Meding