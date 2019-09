Hannover

Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagnachmittag in der Innenstadt wahllos die Außenspiegel von mindestens acht geparkten Autos abgetreten zu haben. Betroffen sind Fahrzeuge, die an der Arndtstraße abgestellt worden waren. Zeugen hatten die Taten beobachtet und die Polizei alarmiert.

Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen noch in der Arndtstraße festnehmen. Sie nahmen den Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wegen Wiederholungsgefahr in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an. Bislang haben die Polizisten keine Erkenntnisse, dass der 25-Jährige während der Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hat.

Von tm