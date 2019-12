Hannover

25 Jahre alt ist das Mahnmal auf dem Opernplatz, das mitten in Hannover würdevoll an die von den Nazis deportierten und ermordeten Juden erinnert. Um das Projekt hatte es vorab jahrelange Konflikte gegeben. Umso peinlicher ist, was jetzt passiert ist. Bei der Einladung zur Gedenkfeier am kommenden Montag hat die Stadt ausgerechnet die Frau vergessen, die engagiert für das Konzept gestritten und es am Ende zum Erfolg geführt hat: Lea Rosh, die ehemalige Leiterin des NDR-Landesfunkhauses am Maschsee.

Lea Rosh zum Gedenktermin am Mahnmal : „Ich bin angesäuert.“

Erst durch einen Anruf der HAZ hat sie von der Veranstaltung erfahren. „Von dem Termin wusste ich nichts“, sagt sie: „Ich bin erstaunt – und wirklich angesäuert.“ Die Vorbereitung zur Gedenkfeier scheint ein bisschen von schneller Hand gestrickt zu sein. Was eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre: Den echten Termin des Mahnmalgeburtstags hat man sowieso verpasst, er wäre am 9. Oktober gewesen.

Stadt entschuldigt sich

Die Namen von 1930 Deportierten sind mit Geburts-, Deportations- und – wo bekannt – Todesdatum eingraviert. Quelle: HAZ-Archiv

Der Einladungsfehler ist offenbar im städtischen Team Erinnerungskultur passiert. Die Stadt teilte am Mittwochabend mit, dass man sich umgehend bei Rosh entschuldigt und nun auch eine Einladung nachgereicht habe. Rosh kann aber am Montag wegen wichtiger privater Termine nicht in Hannover sein. „Da hätte man mich früher einladen müssen“, sagt sie.

Schatten fällt auf die Feier

Mit der Panne fällt ein Schatten auf die Feier für das 25-jährige Bestehen des Mahnmals, das inzwischen seinen allseits anerkannten Platz in der Mitte der Stadt hat – was nicht nur räumlich gemeint ist. Insbesondere der Ort war Anfang der Neunzigerjahre umstritten. Gegner hatten damals Sorge, dass ein Mahnmal in so prominenter Lage andauernd beschmiert werde oder häufig Jugendliche darauf herumlungern können.

„Lachen gehört zum Leben dazu“

Auszeit am Mahnmal: Die jüdischen Organisationen sagen ausdrücklich, dass der Gedenkort im Alltag genutzt werden darf. Hier verbringt eine Hannoveranerin die Mittagspause in der Sonne. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Ersteres kommt, auch wegen engmaschiger Überwachung, nur sehr selten vor. Und junge Menschen, die sich beim Stadtspaziergang darauf niederlassen, plaudern und auch lachen, werden akzeptiert, auch von den jüdischen Organisationen in Hannover. Michael Krebs, einer der Mitorganisatoren von 1994, hat kürzlich im HAZ-Interview gesagt: „Das Lachen gehört zum Leben dazu. Wenn es das Grauen vor 75 Jahren nicht gegeben hätte, vielleicht würden die Menschen, deren Namen auf dem Mahnmal eingraviert sind, und ihre Enkel und Urenkel heute auch auf einem Mahnmal sitzen und das Leben genießen. Und dort lachen.“

„Ich würde nichts anders machen“

„Ich würde heute nichts anderes machen“: Lea Rosh 2016 in ihrer neuen Heimat Berlin. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die heute 83-jährige Rosh lebt und arbeitet seit Jahren in Berlin. Eigentlich hatte die HAZ sie angerufen, um zu erfragen, ob sie heute irgendetwas anders machen würde am Mahnmal. „Nein“, sagt sie frei heraus. Es sei darum gegangen, einen Ort zu schaffen, auf dem „der Name des halbjährigen Kindes, das deportiert und ermordet wurde, neben dem Namen der 70-jährigen Frau steht, die deportiert und ermordet wurde“. Nur so lasse sich das Grauen erfassen. Rosh gilt auch als Initiatorin des großen Berliner Mahnmals an die jüdischen Ermordeten. Die Planung dafür hatte bereits drei Jahre früher begonnen als in Hannover, eröffnet wurde es erst 2005.

Zweimal wurden Namen ergänzt

Bei Gedenkveranstaltungen am Mahnmal beteiligen sich häufig Schüler aus hannoverschen Schulen. Hier die Feier im Jahr 2018. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Auf dem vom Verein Memoriam ab 1991 projektierten und vom Künstler Michelangelo Pistoletto entworfenen Mahnmal sind alphabetisch die 1935 Namen der jüdischen Bürger eingraviert, die zwischen 1933 und 1945 aus Hannover deportiert wurden, mit Geburts, Deportations- und so weit bekannt Todesdaten sowie Todesort. Der Historiker Peter Schulze, der seit 1979 an den Biografien der verschleppten Juden aus Hannover forscht, hatte die Namen zusammengetragen, er wird am Montag beim Festakt sprechen. Zweimal mussten in den vergangenen Jahren Namen Deportierter nachgetragen werden, weil sich neue Erkenntnisse ergeben hatten. Bei ihnen beginnt das Alphabet jeweils wieder neu. Seit 2013 informiert zudem eine Texttafel über die Entstehungsgeschichte, über jüdisches Leben der vergangenen 700 Jahre in Hannover sowie exemplarisch über einige der rekonstruierten Schicksale jüdischer Verfolgter aus der Stadt.

Jüdisches Gebet ab 12 Uhr

2013 hat die Stadt eine Infotafel am Mahnmal installiert. Links die damalige Kulturdezernentin Marlis Drevemann mit Ingrid Wettberg von der Liberalen Jüdischen Gemeinde.) Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Das Gedenken am Montag, 16. Dezember, beginnt um 12 Uhr mit einem jüdischen Gebet und Gedenken am Mahnmal. Schüler der Humboldtschule leisten einen Beitrag, die Spitzen von Stadt und Region legen einen Kranz ab. Um 13 Uhr schließt sich ein Festakt für geladene Gäste im Rathaus an.

