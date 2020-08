Hannover

Die Ermittler der Cold-Case-Einheit der Polizeidirektion Hannover haben möglicherweise einen 25 Jahre alten Mordfall aufgeklärt. Im Februar 1995 wurde der Fernfahrer Norbert Schardin auf dem Gelände einer Spedition in Misburg erschossen. Bislang war der Fall ungelöst. Jetzt haben die Untersuchungen die Beamten auf die Spur eines heute 56 Jahre alten Mannes geführt. Es bestehe ein Anfangsverdacht gegen den gebürtigen Türken, sagte Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover.

Verdächtiger war als Dieb bekannt

Der damals 57 Jahre alte Schardin war am Morgen des 8. Februar 1995 von Seelze nach Hannover gefahren. Gegen 2 Uhr wollte er mit einem Lastwagen mit einer Lieferung Salz nach Kopenhagen starten. Die Tour trat der Fernfahrer nicht mehr an. Er wurde auf dem Firmengelände an der Kreisstraße erschossen. Die Mordwaffe entdeckten die Ermittler später auf dem Firmengelände. Die Ermittlungen der Cold-Case-Einheit deuten darauf hin, dass Schadin an jenem Morgen den jetzt Tatverdächtigen auf dem Firmengelände bei einem Diebstahl überrascht hatte. „Der heute 56-Jährige ist in diesem Zeitraum durch Diebstähle aufgefallen“, sagte Staatsanwältin Söfker der HAZ. Der Mord an Norbert Schardin wäre also geschehen, um eine andere Straftat zu verdecken.

Wie genau die Ermittler dem Türken auf die Schliche gekommen sind, dazu schweigen die Behörden. Fest steht allerdings, dass der Mann vom Landgericht Braunschweig wegen eines Mordes ebenfalls im Jahr 1995 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde – das bedeutet, dass mindestens die Fingerabdrücke des Mannes, möglicherweise auch DNA-Material bei der Polizei vorliegen.

Beweise reichen nicht für einen Haftbefehl

Im Jahr 2018 wurde der Verurteilte vorzeitig aus der Haft entlassen und in die Türkei abgeschoben, wo er heute noch lebt. Die Beweise im Mordfall Schardin gegen den heute 56-Jährigen reichen allerdings bislang nicht für einen neuerlichen Haftbefehl aus. Bislang gilt er als tatverdächtig. Einen dringenden Tatverdacht, der vorliegen muss, um einen Untersuchungshaftbefehl zu beantragen, gibt es gegen den Türken bislang nicht. Damit ist derzeit auch ausgeschlossen, dass dem 56-Jährigen wegen der Tötung des Norbert Schardin der Prozess gemacht wird.

Die Angehörigen des Fernfahrers könnten dennoch jetzt mit dem Fall abschließen, sagt Söfker. Mit der Ermittlung eines Tatverdächtigen ist der Fall aber nicht abgeschlossen. Mord verjährt nie, sodass die Akten bei neuen Hinweisen und Entwicklungen jederzeit wieder geöffnet werden können.

Die Cold-Case-Einheit war Anfang 2019 unter der Leitung von Lars Wistuba bei der Polizeidirektion ins Leben gerufen worden. Die Mordermittler arbeiten nach und nach alle ungeklärten Fälle der Behörde auf, lesen die Akten neu, befragen Zeugen und wenden, wenn möglich, neue technische Ermittlungsmethoden an, um den einen oder anderen Fall zu lösen. Der Fall Norbert Schardin war der erste, mit dem die Gruppe an die Öffentlichkeit gegangen ist.

