Es war das erste Wochenende in Hannover, an dem Clubs, Diskotheken und Shishabars geschlossen bleiben mussten. Eine entsprechende Verordnung des Landes für Regionen mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 10 ist seit vergangener Woche in Kraft. Angesichts des trockenen und weitgehend milden Wetters hatte die Polizei erwartet, dass sich die Feiern ins Freie verlagern würden. Am Freitag- und Sonnabendabend waren deshalb verstärkt Beamte an beliebten Partyorten in der Stadt unterwegs. Nach Angaben von Polizeisprecher Martin Richter hatten die Einsatzkräfte dabei vor allem den Lindener Küchengarten, die Limmerstraße, den Welfengarten, die Hoppenstedtwiese in der Südstadt sowie den Bereich am Maschsee im Fokus.

Polizei erteilt rund 250 Platzverweise am Küchengarten

Die Bilanz des Partywochenendes fiel erstaunlich ruhig aus. Lediglich am Küchengarten uferte die Situation am Freitagabend aus. Zunächst waren es dort die üblichen Szenen. Bereits vor 22 Uhr hatten sich zahlreiche Gruppen junger Menschen auf und um den Platz gebildet. Vor dem Tak war eine Cocktailbar aufgebaut. Skater übten Sprünge auf dem Asphalt. Ab 22 Uhr dröhnten Techno-Beats immer lauter aus Lautsprecherboxen.

„Es ist jedes Wochenende das gleiche Spiel: Wenn wir unsere Gäste langsam auskehren, geht es draußen auf dem Platz erst richtig los“, sagt Christoph Elbert, der auf dem Platz das Restaurant 11A betreibt.

Manche haben sich am Sonnabend auch Stühle mit auf die Limmerstraße gebracht. Quelle: Irving Villegas

Zahlreiche Beschwerden von Anwohnern am Küchengarten

Nach Angaben von Behördensprecher Richter habe es zahlreiche Beschwerden von Anwohnern gegeben. „Es war sehr laut und die teils stark alkoholisierten Feiernden und Skater waren nicht kooperativ.“ Als die ersten Beamten gegen Mitternacht am Küchengarten eintrafen, waren dort 200 bis 250 Personen. Die Ruhe-Aufforderung der Polizei ließ die jungen Leute unbeeindruckt.

Um 0.50 Uhr erteilten die Beamten über Lautsprecher den Anwesenden Platzverweise – auch für die umliegenden Straßen. Richter: „Der Großteil der Personen verließ den Platz freiwillig, die restlichen erst nach weiteren Aufforderungen.“ Um 1.30 Uhr war der Küchengarten geräumt.

„Aber wir bekommen drinnen keinen Alkohol“: Feiernde vor Gül’s Kiosk auf der Limmerstraße. Quelle: Irving Villegas

Am Sonnabend ist es auf der Limmerstraße voll

24 Stunden später, selber Ort: Rund 100 Menschen genießen den Sonnabendabend auf dem Küchengarten. Einige Jüngere belagern eine Bank, in Sichtweite liegt eine rote Plane auf dem Steinboden. Pärchen tanzen darauf zu Tango-Klängen. Daneben hämmern laute Beats aus einer Box. Skater sind nicht da. Es ist windiger an diesem Abend. Wohl auch deshalb ist die Limmerstraße im vorderen Bereich nur mäßig besucht.

Ab Höhe Leinaustraße ändert sich das Bild: Dicht gedrängt stehen hier die jungen Erwachsenen auf dem Gehweg. Einige haben sich Tische und Stühle mitgebracht, andere hocken auf dem Boden oder lehnen an Hauswänden. Die meisten Kioske auf der Limmerstraße sind bereits geschlossen, Gül’s Kiosk hat geöffnet. „Aber wir bekommen da drinnen keinen Alkohol“, sagt Sara. Mit ihrem Freund Jay hockt sie auf einer Bank.

Dass das Land Diskotheken und vor allem Shishabars angesichts der steigenden Inzidenz geschlossen hat, begrüßt der Mann, der selbst Medizin studiert und bis vor Kurzem in einem Corona-Testzentrum gearbeitet hat. „In den Shishabars hat sich niemand an die Auflagen gehalten. Es ist daher vollkommen richtig, dass sie nun wieder schließen müssen.“

„Besser sie feiern hier draußen als in stickigen Wohnungen“

Dass das Land jedoch verstärkt Jüngere im Visier hat, stört beide. „Viele von denen, die hier rumhängen, haben dieses Jahr ihr Abi gemacht. Die wollen sich nach den krassen Corona-Monaten einfach wieder treffen und feiern. Das ist doch verständlich. Und besser sie feiern hier draußen, als dass sie in stickigen Wohnungen zusammen rumhocken. Denn dass sie sich treffen, steht außer Frage“, sagt Sara.

Tim (22) und Jasper (26, beide Namen geändert) sind von der Limmerstraße abgebogen und unterwegs zur Dornröschenbrücke. Am Telefon checken die Freunde ab, wo an diesem Abend eine Privatparty läuft. „Bei Phil“, sagen beide knapp. Der Polizei seien nach Angaben von Sprecher Richter keine illegalen Indoor-Partys gemeldet worden.

Wo ist die nächste Party? Eine Gruppe Jugendlicher ist auf der Dornröschenbrücke unterwegs. Quelle: Irving Villegas

„Nirgendwo dürfen wir sein“

Stört die Freunde, dass das Land die Diskotheken geschlossen hat? „Das nervt mich total, ebenso dass die Polizei Freitagnacht den Küchengarten dicht gemacht hat. Nirgendwo dürfen wir sein“, antwortet Tim. Eigentlich wäre der junge Mann am Sonnabend „auf jeden Fall in der Disko“ gewesen. Am liebsten feiert der 22-Jährige am Steintor. „Miami, Sansibar – das sind meine Läden. Und natürlich auch das Dax.“ Die Raschplatz-Disko war in die Schlagzeilen geraten, nachdem 3000 Feiernde nach einer Party in Quarantäne mussten. Tim zuckt nur die Schultern: „Passiert halt.“ Mehrere Dutzend junge Menschen standen am Sonnabend im Bereich vor der Diskothek.

Jasper nimmt das Disko-Aus gelassener. „Draußen feiern ist voll ok, nur die Polizei nervt. Aber wenn es mir hier zu blöd wird, fahre ich einfach nach Göttingen. Da kann man ungestört Party machen. Wir können doch nicht ewig im völligen Stillstand leben, es muss doch endlich wieder losgehen.“

Von Britta Lüers