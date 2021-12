Hannover

Der zehnjährige Niels gehörte an diesem Nachmittag zu den ersten, die im Fußballstadion von Hannover gegen Corona geimpft wurden. Nein, so richtig weh getan hat es nicht, erzählte er, als er anschließend in einer Lounge des Stadions ein wenig verschnauft. „Am Anfang hat man gar nichts gemerkt, aber am Ende einen leichten Piks.“ Aber wichtig ist ja sowieso etwas anderes, sagte Niels: „Ich fühle mich jetzt irgendwie stärker.“ Gemeinsam mit seiner achtjährigen Schwester Merle und seiner Mutter Julia Förster-Gieseke ist Niels an diesem Tag zum „Stadionimpfen“ in die HDI-Arena gekommen, wo sonst bis zu 48.000 Zuschauer den Profis von Hannover 96 zujubeln.

In einem Büro des VIP-Bereichs hat er seine Spritze bekommen, mit direktem Blick durch eine Glasfront in die mächtigen Zuschauerränge. Eigentlich sollte an diesem Tag ein großes Weihnachtssingen auf den Rängen des Stadions stattfinden, gemeinsam veranstaltet von Hannover 96, den christlichen Kirchen und weiteren Partnern. Doch wegen der hohen Infektionszahlen haben sich die Initiatoren entschieden, die Singaktion in ein großes Impf-Ereignis zu verwandeln.

Der 10-jährige Niels Gieseke wird von Arzt Thomas Beushausen im VIP-Bereich der HDI-Arena in Hannover geimpft. Quelle: Harald Koch

„Wichtig ist, dass wir einen attraktiven Ort gefunden haben in der Mitte der Stadt, der auch Kinder anzieht“, sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes. „Das Ganze ist ein Lichtblick, das passt in die Zeit, das brauchen wir dringend.“ Das fanden auch Niels und seine Schwester. Für das Impf-Event hatten sie auch ihren Papa Martin mitgebracht, der sich gleich bei den Erwachsenen eingereiht hat.

Mindestens 2500 Menschen sind dem Impfaufruf gefolgt. In langen Schlangen harrten sie vor dem Stadion aus und warteten bei eisigen Temperaturen, bis sie an der Reihe waren. Gospel-Musiker sorgten mit Weihnachtslieder für ein stimmungsvolles Ambiente, Klinik-Clowns verkürzten mit riesigen Seifenblasen die Wartezeit. Dazu gab es heißen Kakao und Souvenirs von Hannover 96.

Jan Geissler (45) hatte es als einer der ersten bei den Erwachsenen geschafft. In einer Impfkabine schob er sein T-Shirt hoch und ließ sich von einer Krankenschwester seine Dosis Moderna verabreichen. Für ihn war es schon die dritte Impfung. „Ich wollte vor Weihnachten noch die Booster-Impfung haben“, erzählte er. Dass das nun geklappt hat, fand er „wunderbar“. Bei seinem Hausarzt wäre er erst im Januar dran gewesen, diesen Termin kann er nun für andere freigeben.

Dieser Piks muss sein: Rainer Müller-Brandes, Cora Hermenau, Agnes Genewein und Martin Kind Quelle: Nancy Heusel

Zwei Impfstraßen hatten die Helferinnen und Helfer vom Arbeiter-Samariter-Bund, von den Maltesern und den Johannitern aufgebaut - eine für Erwachsene und eine für Kinder. Mehr als 20 Kabinen standen für die Impfungen zur Verfügung. Oberarzt Michael Brackhahn vom Kinderkrankenhaus auf der Bult war zufrieden mit der niedrigschwelligen Aktion. „Jede Impfung ist ein Gewinn“, sagte der 47-Jährige. „Jedes Kind und jeder Jugendliche, der geimpft werden möchte, sollte auch die Möglichkeit dazu erhalten. Denn das ist die einzige Chance, dass die Kinder ihr normales Vereins- und Freundesleben wiederbekommen.“

Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) findet die Idee des Stadionimpfens überzeugend. Diese könne dazu beitragen, dass viele Menschen die Scheu vor der Impfung ablegen, sagte er im Vorfeld. Denn das Stadion sei ein vertrauter Ort. Der Geschäftsführer von Hannover 96, Martin Kind, ist ebenfalls ganz angetan: „Ich bin ein bisschen stolz, für was so eine Arena alles verwendet werden kann: Fußball, Singen und jetzt Impfen.“ Und Stadtsuperintendent Müller-Brandes versichert: „Das Stadionsingen machen wir nächstes Jahr.“

