Hannover

Die Kripo sucht dringend Zeugen nach einem sexuellen Übergriff am Sonntag auf eine 26-Jährige in Limmer. Das Opfer hatte gegen 5 Uhr selbst die Polizei alarmiert. Die Beamten fahnden nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Frau an der Wunstorfer Straße in Höhe der Einmündung der Spangenbergstraße attackiert worden. Der Täter hatte sich der Frau von hinten genähert und sie unsittlich berührt. Die 26-Jährige setzte sich anschließend so heftig zur Wehr, dass der Mann von ihr abließ und in Richtung der Wunstorfer Straße davon rannte.

Sofortige Fahndung der Polizei endet ohne Ergebnis

Von dem Angreifer liegt bislang nur eine vage Beschreibung vor. Demnach soll es sich um einen mindestens 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen, schlanken, südländisch aussehenden Mann gehandelt haben. Er hat deutsch mit Akzent gesprochen. Während der Tat trug er eine rote Kappe. Eine unmittelbar nach der Tat eingeleitete Fahndung der Polizei war nicht erfolgreich.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Unbekannte der Frau bereits einige Zeit vor der Tat gefolgt ist. Hinweise auf den Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Von tm