262 Kilogramm Marihuana im Transporter: Landgericht Hannover spricht Drogenkurier frei

Hannover

Ein Urteil mit Seltenheitswert hat das Landgericht Hannover gefällt: Es sprach einen 55-jährigen Kleinspediteur frei, der in seinem Transporter nachweislich 262 Kilogramm Marihuana nach Hannover geschafft hatte. Die 12. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Britta Schlingmann glaubte dem Italiener, dass er die Kurierfahrt im August 2017 nur aus Angst unternommen hatte, weil er von einer Bande von Drogenhändlern bedroht wurde. Riccardo P., der unverzüglich auf freien Fuß gesetzt wurde, weinte bei der Urteilsverkündung vor Freude. Ihm stehen für ein halbes Jahr Untersuchungshaft nun 25 Euro Haftentschädigung pro Tag zu; allerdings werden von diesen 4575 Euro noch 800 Euro abgezogen, die er für den unfreiwilligen Drogentransport kassiert hatte.

Meeresfrüchte illegal transportiert

Ein Unschuldslamm ist der 55-Jährige sicher nicht: Denn in seinem seinem Iveco-Daily-Kühlwagen befand sich ein Geheimversteck, in dem er unter Schutz stehende Meeresfrüchte von italienischen Fischerorten zu Restaurants beförderte. Dennoch glaubte ihm das Gericht, dass er im Sommer 2017 von den unter Zeitdruck stehenden Drogenhändlern zu der Kurierfahrt erpresst worden war: Den Dealern war ihr reguläres Transportfahrzeug zehn Tage zuvor kaputtgegangen.

Die Bande lotste P. von Südtirol zu einem Gewerbegebiet nahe München, wo man ihm in einem nachdrücklichen Gespräch eine Pistole zeigte und ihm drohte, bei fehlender Kooperation seiner Familie Gewalt anzutun. Daraufhin fuhr P., engmaschig begleitet von mehreren ihm unbekannten Drogenhändlern, die 262 Kilogramm Rauschgift nach Hannover, wo sie auf einem Gewerbegrundstück in Bornum in ein anderes Fahrzeug umgeladen wurden. Drei Mitglieder der Bande wurden später gefasst und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Dreieinhalb Jahre Haft gefordert

Die Staatsanwaltschaft glaubte P. zwar auch, dass er zu der Kurierfahrt gezwungen wurde. Die Situation habe er durch sein Geheimversteck im Transporter aber selbst heraufbeschworen. Deshalb plädierte die Anklagebehörde dafür, den Angeklagten wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu dreieinhalb Jahren Haft zu verurteilen.

Verteidiger Dirk Schoenian hielt dagegen, dass sich sein Mandant in einem „entschuldigenden Notstand“ befunden habe: Nach Paragraf 35 des Strafgesetzbuchs „handelt ohne Schuld, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden“. Dieser Sichtweise, die von den glaubwürdigen Schilderungen des Fahrers untermauert wurde, schloss sich die Strafkammer schließlich an.

Von Michael Zgoll