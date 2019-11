265.000 kommen zur Schnäppchenjagd in Hannovers City

Hannover

Die Ersten waren schon früh da. Geduldig standen Dutzende Menschen vor den verschlossenen Türen des Elektronikmarktes Saturn am Hauptbahnhof, hüpften in der Kälte von einem Bein auf das andere und warteten, bis endlich um 10 Uhr die Türen öffneten und das Spektakel beginnen konnte. Winterschlussverkauf hieß dieses Phänomen früher, Black Friday heißt es jetzt. Mit zahlreichen Rabattangeboten lockten die Händler und Kaufhäuser am Freitag Hunderttausende Menschen in Hannovers Innenstadt. Und weil dann auch noch die Demo der Klimaschutzaktivisten von „ Fridays for Future“ mit mehreren Tausend Teilnehmern am selben Tag stattfand, erlebte Hannovers City einen außergewöhnlichen Freitag in der Vorweihnachtszeit.

„Mehr Kunden als üblich“

Die Händler freut es: „Wir haben heute deutlich mehr Kunden als üblicherweise an einem Freitag“, sagt Anke Strohbach, Verkäuferin bei I.G. von der Linde. Auch das hannoversche Traditionsgeschäft beteiligt sich am Rabattfreitag, viele Kunden fragen auch gezielt nach Black-Friday-Angeboten. Die Nachlasse von 20 Prozent auf den Verkaufspreis hat der Wäschespezialist auch tatsächlich im Angebot, allerdings unter anderem Namen. „Wir nennen das Lindes Friday“, sagt Strohbach.

„Wir nennen das Lindes Friday“: Anke Strohbach, Verkäuferin bei IG von der Linde. Quelle: Andreas Schinkel

Anders als beim Winterschlussverkauf gibt es beim Black Friday nicht nur bei den Kaufhäusern Rabatte. Elektronikwaren, Schuhe, Wohnungseinrichtung, Bücher, Parfüm und Körperpflege oder auch Supermärkte –kaum ein Bereich, in dem nicht mit Rabatten gelockt wird. Allerdings: Nicht alle Geschäfte beteiligen sich am Rabatt-Rummel. Die Parfümerie Liebe hat nur wenige Kosmetikartikel reduziert. „ Schnäppchenjagd, das ist nicht so unser Thema“, sagt Prokuristin Karin Rauch. Dennoch räumt sie ein, dass Liebe von der gut besuchten City profitiert. „Am Ende zahlt es sich für uns alle aus, dass die Kunden in die Stadt kommen, und nicht online bestellen.“

Einige Demonstranten gehen auch einkaufen

Voll ist die Stadt an diesem Freitag auf jeden Fall. „Schon um 11 Uhr war die Innenstadt außergewöhnlich gut gefüllt“, sagt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Teilweise kommen sich Black-Friday-Kunden und Friday-for-Future-Demonstranten auch in die Quere – etwa in der Bahnhofstraße. Und nicht immer lassen sie sich sauber trennen. Als etwa der Protestzug der Klimaschutzaktivisten an der Ernst-August-Galerie vorbeizieht, biegen einige Jugendliche in die Shopping-Mall ab, anstatt weiter durch die Kälte zu ziehen.

Doch die meisten Demonstranten sind nicht zum Einkaufen hier. „Der Klimawandel ist dringlicher als vermeintliche Sonderangebote“, sagt Belinda Schenkling, die für die Umwelthilfe in Hannover arbeitet. Ein bisschen erschrocken ist sie dann aber doch angesichts der Menge an Menschen, „die der Kauflust frönen, statt für das Klima einzutreten“. Rund 7000 Demonstranten haben am Fridays-for-Future-Protest teilgenommen, rund 265.000 Black-Friday-Kunden wollen dagegen die City-Händler begrüßt haben. Der Black Friday habe ihre Erwartungen mehr als erfüllt, wird Prenzler später am Abend sagen.

Bahnhofstraße am Abend: Erwartungen der Händler haben sich mehr als erfüllt. Quelle: Tabea Sperl

Abends wird die Stadt richtig voll

Und dass die Einkäufer an diesem Tag in der Mehrheit sind, merkt man, je weiter der Tag voranschreitet. Gegen 17 Uhr gibt es in den Parkhäusern Schmiedestraße und Rosenquartier keinen Platz mehr, auch im Parkhaus der Ernst-August-Galerie geht zwischendurch nichts mehr. Da wurden einige Autofahrer dann auch mal etwas unwirscher, berichten Sophia Klemme und Katja Schlingmann. Die beiden Frauen regeln den Verkehr am Parkhaus der Ernst-August-Galerie. Sie hatten sich auf mehr Ärger eingestellt. „Die Stimmung ist entspannter als erwartet“, sagt Klemme. Aber weil die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, leert sich die City auch am Abend kaum. Mindestens zweimal an diesem Tag seien die Geldautomaten in der Sparkasse an der Bahnhofstraße nachgefüllt worden, sagt Prenzler. Und am Sonnabend, wenn obendrein noch der Nahverkehr kostenlos ist, erwarten die Händler den nächsten Ansturm.

Und tatsächlich kann sich auch im größten Gedränge ein Moment der Ruhe finden lassen. So wie bei Johannes, der mit seinen Eltern vor dem Schaufenster bei Galeria Kaufhof Karstadt stehen geblieben ist, um die sich bewegenden Puppen und Teddybären zu bestaunen. Sein Papa ist bei ihm, während Mama schnell ein paar Weihnachtseinkäufe erledigt. Stress haben die beiden Männer in diesem Moment jedenfalls nicht, auch mitten in der übervollen City.

Der Liveticker zum Nachlesen:

Klingelnde Kassen, volle City - der Black Friday hat die Erwartungen der Kaufleute mehr als erfüllt. „Ich gehe davon aus, dass bis Geschäftsschluss um 22 Uhr 265.000 Menschen zum Einkaufen in der Innenstadt waren“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft. Die Sparkasse in der Bahnhofstraße fülle die Geldautomaten heute bereits zum zweiten Mal nach. Das zeige, dass viel gekauft werde - auch mit Bargeld. „Noch immer hält der Strom der Menschen vom Bahnhof Richtung Innenstadt an“, sagt Prenzler. Das zeige, dass die Menschen keineswegs die Heimfahrt anträten, im Gegenteil.

Müde vom Shoppen: Abdullah Arnous, Student an der Leibiz-Uni, hat sich beim Einkaufen verausgabt. „Ich habe zwei paar Schuhe, zwei Fußbälle und eine Jacke gekauft. Alles wirklich gute Schnäppchen.“

Die Linie 10 soll in Kürze wieder oberirdisch fahren:

Die Parkplätze werden knapp.

Auch die Ernst-August-Galerie kann sich nicht über zu wenige Kunden beklagen.

Brechend voll ist es in den Räumen des Elektronkhändlers Saturn am Erst-August-Platz. Die Menschen schaffen es kaum, vom Eingang in die hinteren Bereiche des Verkaufsraums zu gelangen.

Der Verkehr rund um den Ernst-August-Platz gerät ins Stocken.

Sophia Klemme und Katja Schlingmann regeln den Verkehr am Parkhaus der Ernst-August-Galerie. „Die Stimmung ist entspannter als erwartet“, sagt Klemme. Nur als das Parkhaus kurzzeitig voll war, seien einige Autofahrer unwirsch geworden.

Ebenfalls am Kröpcke, nur eine Etage höher: Trotz Weihnachtsbeleuchtung will die Stimmung nicht recht besinnlich werden - es sind einfach zu viele Menschen unterwegs.

Black Friday: Die Parkhäuser Rosenquartier und Schmiedestraße sind jetzt voll.

Die Demo der Vermummungsgegner ist zu Ende. Rund 50 Teilnehmer verhielten sich friedlich.

Immer noch strömen Menschen in Shoppinglaune aus den Stadtbahnen am Kröpcke. Unten am Gleis staut sich eine Ansammlung Menschen, da die Rolltreppe stoppt.

Die Gegner des Vermummungsverbots haben mit ihrem Protestzug den Hauptbahnhof erreicht.

In Sachen Schnäppchentag ziehen die City-Kaufleute bisher ein positives Fazit. „Schon um 11 Uhr war die Innenstadt außergewöhnlich gut gefüllt“, sagt der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Das mag daran gelegen haben, dass sich einige Demoteilnehmer vor ihrem Protestmarsch noch nach Schnäppchen umschauten. Aber auch den Tag über seien in den Geschäften mehr Kunden als üblich gewesen, sagt Prenzler.

Die Demo gegen das Vermummugsverbot erreicht die Goseriede.

Von Andreas Schinkel und Tabea Sperl