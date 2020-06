Hannover

Abstand halten, keine Freunde treffen, Schließung von Läden und Gastronomien – auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie galten strenge Regeln, die Polizei und Ordnungsdienst durchsetzen mussten. Inzwischen sind viele Vorschriften gelockert worden und der Alltag hat sich weitgehend normalisiert, auch wenn noch immer Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gelten. Zeit für ein erstes ordnungspolitisches Fazit: Wie oft haben die Hannoveraner die Corona-Regeln gebrochen? Wie viel Bußgeld hat die öffentliche Hand eingenommen?

5000 Anzeigen bei Region eingegangen

Seit Beginn der Corona-Krise Mitte März sind bei der Bußgeldstelle der Region Hannover knapp 5000 Anzeigen eingegangen. Im hannoverschen Stadtgebiet haben die Ordnungshüter nach Angaben der Regionsverwaltung rund 2000 Vergehen gegen die Corona-Verordnungen registriert. „Hauptsächlich handelt es sich bei den Fällen um das Unterschreiten des Mindestabstands von 1,5 Metern sowie um Verstöße gegen das Kontaktverbot (Gruppenverstöße), nur gelegentlich um Verstöße im gewerblichen Bereich“, teilt Regionssprecherin Tanja Schulz mit. Die Anzeigen gegen Restaurants konzentrierten sich auf die Monate März und April, als die Gastronomien geschlossen bleiben mussten. Gestiegen seien aktuell die Anzeigen gegen Shisha-Bars. „Insgesamt ist die Tendenz der Anzeigen leicht rückläufig“, sagt Schulz.

Die Zahl der Anzeigen gegen Shisha-Bars steigt leicht. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Bußgelder summieren sich auf 281.000 Euro

In allen Städten und Gemeinden der Region zusammen summieren sich die Corona-Bußgelder bisher auf etwa 281.000 Euro. Ob am Ende das gesamte Geld in der Kasse klingelt, ist nicht sicher. „Zahlreiche Vorgänge befinden sich noch im sogenannten Anhörungsverfahren, die Betroffenen haben dabei Gelegenheit, sich zum Vorwurf zu äußern“, sagt Schulz. Bisher seien 45.600 Euro eingegangen.

Ordnungsdienst geht mit Augenmaß vor

Die Stadt Hannover betont, dass die Ordnungskräfte stets mit Augenmaß vorgegangen seien. „Insbesondere zu Beginn der Pandemie herrschte oftmals noch Unkenntnis über bestehende Vorschriften“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Im allgemeinen sei der Ordnungsdienst auf Verständnis für die Regelungen gestoßen. „Da sich diese Vorschriften immer wieder geändert haben, lag und liegt ein Großteil der Aufgabe auch darin, aufzuklären, hinzuweisen und für Akzeptanz zu werben“, sagt Möller. Bußgeldverfahren habe der Ordnungsdienst nur bei Verweigerung und in gravierenden Fällen eingeleitet.

Von Andreas Schinkel