Hannover - Tanzen ohne Maske: So lief 2G in der Dax Bierbörse am Sonnabend

Die Dax-Bierbörse ließ als erste Diskothek in Hannover am Sonnabend nur Geimpfte und Genesene ein. Viele Besucher freuten sich – sie durften ohne Maske tanzen. Doch es gab auch enttäuschte Partygänger.