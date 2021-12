Hannover

Wenn sich am Donnerstag, 16. Dezember, der hannoversche Rat zum letzten Mal in diesem Jahr im Kuppelsaal versammelt, müssen alle Ratsleute am Eingang ihren Impfausweis zücken oder nachweisen, dass sie von Covid-19 genesen sind. Ungeimpfte dürfen trotzdem an der Sitzung teilnehmen – am Bildschirm zu Hause. Jedoch könnten auch geimpfte Ratsmitglieder die Teilnahme per Videokonferenz vorziehen, aus terminlichen Gründen oder weil sie sich um ihre Kinder kümmern müssen. Wer von den kommunalen Volksvertretern ist denn nun gegen Covid-19 geimpft?

Große Mehrheit macht um Impfstatus kein Geheimnis

Die große Mehrheit der Kommunalpolitiker macht um ihren Impfstatus kein Geheimnis. „Bei uns sind alle geimpft“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Das sei auch richtig so, schließlich habe der Rat eine Vorbildfunktion. Ähnlich sieht es CDU-Fraktionschef Felix Semper, der ebenfalls betont, dass seine gesamte Fraktion durchgeimpft sei. Bei den Liberalen, die auf Bundesebene eher zu den Kritikern von scharfen Corona-Schutzvorschriften zählen, gilt bereits seit einiger Zeit die 2G-Regel in der Fraktionsgeschäftsstelle. „Wir sind jetzt sogar geboostert“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die Linke betont, dass sowohl Fraktionsmitarbeiter als auch Mandatsträge ihren Piks bekommen haben. „Jeder, der Verantwortung trägt, sollte das tun“, sagt Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz.

Auch bei der Mini-Fraktion „Die Partei/Volt“ sind beide Mandatsträger geimpft. „Wenn es nicht die Möglichkeit der Teilnahme per Video gäbe, hätten wir Ungeimpfte auf die Tribüne schicken müssen wie im Bundestag“, meint Fraktionschef Juli Klippert. Einzelvertreter Jens Böning von den „Hannoveranern“ betont, dass er selbstverständlich geimpft sei und sich eine 2G-Regel auch für die Regionsversammlung wünscht.

Grüne: Impfquote bei „nahe 100 Prozent“

Weniger eindeutig sind die Verhältnisse bei den Grünen und bei der AfD. Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian kann die Impfquote in ihrer Fraktion nicht exakt angeben. Das sei datenschutzrechtlich schwierig, sagt sie. „Die Quote dürfte aber nahe 100 Prozent liegen“, schätzt Clausen-Muradian. Die 2G-Regel bei Präsenzsitzungen mit der Möglichkeit zu digitaler Teilnahme für Ungeimpfte hält sie für richtig.

AfD: Keine Angabe

Die AfD-Fraktion, im neuen Rat mit drei Mandatsträgern vertreten, will keine Angaben zur Impfquote machen. „Das sind personenbezogene Daten und insofern vertraulich“, sagt Fraktionschef Jens Keller. Er hält von der 2G-Regel für Rats- und Ausschusssitzungen wenig. „Nur das tägliche Testen bringt uns in der Pandemie voran“, meint Keller. Schließlich könnten auch Geimpfte das Virus übertragen.

Von Andreas Schinkel