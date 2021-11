Hannover

Der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) will angesichts der dramatisch steigenden Infektionszahlen konsequent 2G im öffentlichen Leben einführen. Die HAZ hat ihn gefragt, wie seine Pläne konkret aussehen – und wie sie mit der neuen Landesverordnung zusammenpassen.

2G in Hannover: Region verschärft die Zugangsregeln

Herr Krach, ab Freitag verschärft die Region Hannover die Corona-Regeln. Dann gilt in vielen Bereichen die 2-G-Regel. Wie passen denn Ihre Pläne zur neuen Landesverordnung? Danach muss doch mindestens die erste Warnstufe gelten, bevor man 2G einführen kann.

Nein, das ist ein Missverständnis. Die Landesregierung gibt vor, ab wann 2G einzuführen ist. Die Region Hannover kann als zuständige Infektionsschutzbehörde aber immer über die Vorgaben der Landesverordnung hinausgehen.

Unter anderem sind Einschränkungen in Schwimmbädern, Fitnessstudios und Turnhallen vorgesehen. Gelten diese Auflagen generell erst ab 18 Jahren? Und gelten unterschiedliche Vorgaben, je nachdem, ob der Betreiber Region oder Stadt oder ein Verein ist?

Die Regelungen werden für alle Sportstätten gelten, egal, wo sie sind und wer Träger ist. Die 2G-Regelung wird ab 18 Jahren gelten.

In Sportstätten soll 2G ab 18 Jahren gelten. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Funktioniert 2G noch oder müssen wir zu 1G kommen – also nur noch Getestete erhalten Zugang zu Veranstaltungen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen?

Solange die Tests kostenpflichtig sind, sehe ich das nicht. Wenn die Tests für Geimpfte kostenlos sind – und das würde ich sehr befürworten – dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber auch dann wäre es für mich nur im Doppelpack mit Impfung oder Genesung akzeptabel.

Das ist Steffen Krach Steffen Krach (42) ist seit dem 1. November Regionspräsident in Hannover. In einer Stichwahl konnte er sich gegen die CDU-Kandidatin Christine Karasch durchsetzen. Zuvor hatte der SPD-Politiker sechs Jahren als Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung beim Berliner Senat gearbeitet. Der Vater von drei Söhnen ist verheiratet, passionierter Tennisspieler und Fußballfan. Er ist in der List aufgewachsen, nach dem Abitur in Hannover im Jahr 1999 hat er Sozialwissenschaften und Politik in Göttingen und Berlin studiert. Schon als Student engagierte er sich in Juso-Hochschulgruppen.

Krach: „Impfen, impfen, impfen“

Insbesondere in den Schulen sind die Inzidenzen hoch. Wie kann das eingedämmt werden?

Dass in den Schulen die Inzidenz hoch ist, liegt ja nicht an den Schulen, sondern daran, dass die Infektionen in den Familien weitergegeben werden und die Kinder dann mit einer Infektion in die Schule kommen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Kinder regelmäßig getestet werden – damit sie gerade nicht mit einer unentdeckten Infektion in die Schule kommen. Ich habe überhaupt kein Verständnis für Eltern, die die Testbescheinigung einfach unterschreiben, ohne das Kind getestet zu haben. Gegen hohe Inzidenzen gibt es aus meiner Sicht vor allem ein Mittel: impfen, impfen, impfen. Die Region Hannover verstärkt ihr Impfangebot jetzt noch einmal deutlich. Aber wir sind nur erfolgreich, wenn auch die Hausärztinnen und Hausärzte impfen. Wir sind da in guten Gesprächen, aber wir brauchen tatsächlich auch da mehr Power, damit nicht alle vor dem Gesundheitsamt oder den Impfzentren Schlange stehen. Hier sind jetzt vor allem auch die niedergelassenen Ärzte in der Pflicht.

Immer wieder beklagen Schulen, dass Schüler ohne aktuellen Schnelltest zum Unterricht kommen oder Eltern Teste bescheinigen, die gar nicht gemacht wurden. Der Regionspräsident hat dafür kein Verständnis. Quelle: Christoph Soeder/dpa

Steffen Krach: „Es gibt keine Denkverbote“

Wären private Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte eine Möglichkeit, um die Inzidenzen zurückzufahren?

Es gibt keine Denkverbote. Wir alle haben den Lockdown aus dem letzten Winter noch gut in Erinnerung. Aktuell würde ich eher dazu tendieren, Kontaktbeschränkungen für Geimpfte nicht in Betracht zu ziehen. Die Infektionstreiber sind eindeutig die Ungeimpften. Aber das alles hängt natürlich von der weiteren Entwicklung ab. Wenn das Ziel ist, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, müssen wir die Impfquote weiter steigern. Dass nur zwei Drittel der Menschen in der Region Hannover geimpft sind, reicht einfach nicht.

Kontaktbeschränkungen für Kinder hält Steffen Krach für unzumutbar. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Altersgruppen sind ja unterschiedlich stark von Corona betroffen, die Kinder stärker als die Älteren. Welche Handlungskonsequenzen folgen daraus? Müssen die Jüngsten sich jetzt doch wieder mehr einschränken?

Kinder und Jugendliche haben 2020 und 2021 genug zurückstecken müssen. Wir können noch gar nicht absehen, wie die langfristigen Folgen aussehen. Viele Entwicklungsschritte, vor allem im sozialen Miteinander, haben die Kinder und Jugendlichen einfach verpasst. Ich werde alles dafür tun, dass sich nicht wieder vor allem die Jüngsten einschränken müssen. Es sind die Erwachsenen, die in dieser Pandemie Verantwortung übernehmen und sich angemessen verhalten müssen. Und die hatten Monate Zeit, sich impfen zu lassen. Dann hätten wir jetzt die Probleme nicht.

Von Saskia Döhner