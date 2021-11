Hannover

Die Regionsverwaltung führt ab morgen flächendeckend die 2-G-Regel in Hannover und im Umland ein. Nur Personen, die gegen Covid-19 geimpft oder nachweislich von der Krankheit genesen sind, dürfen noch weitgehend ohne Einschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das bedeutet umgekehrt für all diejenigen, die sich noch nicht gegen das Virus haben schützen lassen, dass sie drastische Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.

Das gilt für Ungeimpfte beim Einkaufen

Im Einzelhandel gibt es keine Einschränkungen. Ungeimpfte können weiterhin in Supermärkten einkaufen und sich mit Lebensmitteln versorgen. Auch ein Einkaufsbummel in anderen Geschäften bleibt möglich. Dabei gilt weiterhin die allgemeine Maskenpflicht – vorgeschrieben ist eine medizinische Maske.

Können Ungeimpfte noch im Restaurant essen gehen?

Die Innenräume von Restaurants, Bars oder Diskotheken sind ab heute für Ungeimpfte tabu. Solange Wirte noch ihre Außenterrassen öffnen, können alle, die nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von Covid-19 genesen sind, dort etwas essen oder trinken.

Ist ein Besuch im Kino oder im Theater noch möglich?

Ungeimpfte können nicht mehr ins Kino gehen, nicht in die Oper oder ins Theater. Bibliotheken bleiben für sie geöffnet.

Was ist mit Freizeitsport und Schwimmbädern?

Auch Training in geschlossenen Sportstätten bleibt allen verwehrt, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Dazu zählen alle Sporthallen, Kletterhallen, aber auch Schwimmbäder und Saunen. Individueller Sport im Freien bleibt dagegen erlaubt: Ungeimpfte können beispielsweise im Park joggen oder Klimmzüge im Freien üben.

Dürfen Menschen ohne Corona-Impfung zum Friseur gehen?

Ungeimpfte können weiterhin zum Friseur gehen, müssen sich zuvor aber testen lassen. Außerdem gilt weiterhin die Maskenpflicht.

Können Ungeimpfte den Weihnachtsmarkt besuchen?

Startet in zwei Wochen der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt, dürfen Ungeimpfte im Flanierbereich zwischen den Buden hindurchschlendern, aber weder an den Buden Glühwein noch Schmalzkuchen genießen.

Und was ist mit einem Besuch im Zoo oder in den Herrenhäuser Gärten?

Wer nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen ist, bekommt keinen Zutritt in den Zoo oder in den Berggarten. Ein Spaziergang durch den Großen Garten bleibt aber möglich.

Gibt es Ausnahmen von der 2-G-Regel?

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der 2-G-Regel ausgenommen, ebenso „Personen mit medizinischer Kontraindikation und Personen in klinischen Studien, die sich nicht impfen lassen dürfen“, wie es in der Allgemeinverfügung heißt. Letztere müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, um zum Beispiel in ein Restaurant zu gehen.

